Marina Almășan a reacționat miercuri, 7 octombrie, după ce o secvență dintr-o ediție recentă a emisiunii sale a generat reacții în mediul online și în presă.

Realizatoarea TV susține că un fragment în care apare Tudor Bota, fiul fostei crainice TVR Cristiana Bota, a fost interpretat într-un mod care l-a afectat pe tânărul jurnalist și spune că acesta a ajuns să fie asociat, în mod nedrept, cu acuzații privind presupusa opulență din Televiziunea Română.

În postarea publicată pe Facebook, Marina Almășan afirmă că scopul său nu este să declanșeze un conflict, ci să își ceară scuze lui Tudor Bota, despre care spune că este „un tânăr de ispravă” și un profesionist discret. Reacția vine după ce imaginile surprinse în timpul unei transmisiuni TV au fost preluate și comentate pe rețelele sociale și în mass-media.

Potrivit explicațiilor oferite de Marina Almășan, episodul a avut loc în timpul unei ediții realizate în contextul aniversării Televiziunii Române. În emisiune urma să fie omagiată Cristiana Bota, una dintre fostele crainice ale instituției.

Realizatoarea spune că aceasta trecuse recent printr-o intervenție chirurgicală la picior și a acceptat invitația cu condiția ca echipa să îi menajeze starea fizică. Pentru că emisiunea era transmisă din exterior, în zona Porții Pangrati, echipa i-ar fi cerut lui Tudor Bota să își aducă mama cu mașina chiar înainte de intrarea în direct.

Almășan afirmă că Tudor a procedat astfel și că, după ce și-a adus mama la locul transmisiei, a plecat, întrucât avea de lucru în TVR. Ea spune că și-ar fi dorit ca acesta să participe la emisiune, însă tânărul a refuzat politicos.

Ulterior, imaginile cu sosirea Cristianei Bota au fost interpretate diferit în mediul online. Potrivit Marinei Almășan, secvența a fost prezentată într-un context care l-a făcut pe Tudor Bota să devină ținta criticilor.

Realizatoarea TV susține că episodul a fost analizat de jurnalista Sorina Matei într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. Almășan consideră că interpretarea secvenței a fost nedreaptă și afirmă că Tudor Bota a fost puternic afectat de reacțiile apărute ulterior.

„Astăzi, acest video (...) nu a creat numai vâlvă în online și în media, ci mai ales a rănit pe nedrept un om”, a scris Marina Almășan. Ea susține că autoturismul despre care s-a discutat în contextul imaginilor nici măcar nu i-ar aparține lui Tudor Bota și afirmă că acesta ar fi putut încerca pur și simplu să îi ofere mamei sale, o fostă vedetă a TVR, condiții cât mai bune în ziua în care urma să fie premiată.

Marina Almășan precizează că a discutat ulterior cu Tudor Bota și că acesta i-ar fi cerut ajutorul pentru a lua legătura cu Sorina Matei. Critici la adresa modului în care a fost prezentat cazul

În aceeași postare, Marina Almășan transmite și un mesaj mai larg despre situația angajaților Televiziunii Române. Ea afirmă că episodul a creat impresia că lucrătorii instituției ar beneficia de privilegii și spune că această imagine nu reflectă realitatea unei părți importante a angajaților.

Realizatoarea vorbește despre salarii modeste, producții realizate cu bugete foarte mici și despre angajați care, în opinia sa, încearcă să mențină emisiunile în condiții dificile.

„Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei”, este una dintre referirile făcute de Almășan în mesajul său. Ea recunoaște că există probleme în TVR și afirmă că acestea pot fi investigate de jurnaliști, însă consideră că verificarea informațiilor este esențială înainte ca un angajat să fie prezentat public într-o lumină nefavorabilă.

Marina Almășan afirmă că este conștientă că mesajul său ar putea avea consecințe asupra activității sale în TVR. Ea enumeră inclusiv posibilitatea ca emisiunea pe care o realizează să fie scoasă din grilă, dar susține că nu se teme de o asemenea eventualitate.

Realizatoarea afirmă că producția este realizată cu resurse financiare foarte limitate și că echipa sa editorială este redusă.

În același timp, Almășan spune că audiența emisiunii este, în opinia sa, una bună în raport cu promovarea de care beneficiază.

În finalul mesajului, Marina Almășan revine la motivul principal al postării și își cere scuze public lui Tudor Bota pentru situația creată.

„M-aș bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind în Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucrătorilor TVR, a lovit într-o mulțime de colegi de-ai mei”, a transmis realizatoarea.

Mesajul se încheie direct, adresat fiului Cristianei Bota: „Deci, în concluzie, Tudor Bota, iartă-mă!”

Controversa rămâne legată de interpretarea unei secvențe video și de informațiile prezentate ulterior în spațiul public. Până la acest moment, în textul publicat de Marina Almășan sunt prezentate versiunea și explicațiile sale asupra incidentului.