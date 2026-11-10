Politica

Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România. Cine sunt membrii aleși

Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România. Cine sunt membrii aleși
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Din cuprinsul articolului

Parlamentarii reuniți marți în ședința comună a celor două Camere au aprobat noua componență a Consiliilor de Administrație pentru Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune (SRTV). Decizia stabilește echipele de conducere care vor gestiona activitatea celor două instituții publice de media.

 Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România. Cine sunt membrii aleși

În urma votului exprimat de senatori și deputați, propunerile pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune au întrunit 360 de voturi ”pentru”. În același timp, candidații pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune au fost validați cu 368 de voturi favorabile.

Imediat după anunțarea rezultatelor, noii membri au depus jurământul în plenul comun al Parlamentului. Potrivit procedurilor, urmează ca aceștia să își voteze propunerile pentru președinția celor două instituții.

Sorina Matei

Sorina Matei / foto: captura video

Noii membri ai Consiliului de Administrație al SRTV

Pentru Societatea Română de Televiziune, Parlamentul a validat următorii membri titulari:

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din partea PSD: Loredana Corchiș și Nicoleta Amalia Matei

din partea PNL: Radu Carp și Cristina-Ancuța Pocora

din partea USR: Gabriel Barbu

din partea AUR: Sorina-Ruxandra Matei și Maria Muntean

din partea grupurilor parlamentare ale UDMR: Andercó Aliz-Timea

Componența Consiliului de Administrație de la Radioul Public

La Societatea Română de Radiodifuziune, noii membri titulari ai Consiliului de Administrație votați în plenul reunit sunt:

din partea grupurilor parlamentare ale PSD: Ruxandra-Ileana Săraru, Radu-Bogdan Herjeu și Răzvan-Ioan Dincă

din partea grupurilor parlamentare ale AUR: Maria Țoghină

din partea grupurilor parlamentare ale PNL: Sorin Bejan

Diana-Ștefana Baciuna

din partea grupurilor parlamentare ale USR: Alexandra Coliban

din partea grupurilor parlamentare ale UDMR: Annamária Bodoczi

Reconfigurarea conducerilor, care s-a petrecut în luna septembrie, a venit pe fondul admiterii de către CCR, cu majoritate de voturi, a sesizărilor de neconstituţionalitate formulate de AUR. Judecătorii constituționali au stabilit că hotărârile anterioare ale Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie la SRTV şi SRR au încălcat cadrul legal, în special în ceea ce priveşte procedura de desemnare a candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite.

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