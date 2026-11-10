Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România. Cine sunt membrii aleși
- Daniel Teodoreanu
- 10 noiembrie 2026, 15:56
Parlamentarii reuniți marți în ședința comună a celor două Camere au aprobat noua componență a Consiliilor de Administrație pentru Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) și Societatea Română de Televiziune (SRTV). Decizia stabilește echipele de conducere care vor gestiona activitatea celor două instituții publice de media.
Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România. Cine sunt membrii aleși
În urma votului exprimat de senatori și deputați, propunerile pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune au întrunit 360 de voturi ”pentru”. În același timp, candidații pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune au fost validați cu 368 de voturi favorabile.
Imediat după anunțarea rezultatelor, noii membri au depus jurământul în plenul comun al Parlamentului. Potrivit procedurilor, urmează ca aceștia să își voteze propunerile pentru președinția celor două instituții.
Noii membri ai Consiliului de Administrație al SRTV
Pentru Societatea Română de Televiziune, Parlamentul a validat următorii membri titulari:
din partea PSD: Loredana Corchiș și Nicoleta Amalia Matei
din partea PNL: Radu Carp și Cristina-Ancuța Pocora
din partea USR: Gabriel Barbu
din partea AUR: Sorina-Ruxandra Matei și Maria Muntean
din partea grupurilor parlamentare ale UDMR: Andercó Aliz-Timea
Componența Consiliului de Administrație de la Radioul Public
La Societatea Română de Radiodifuziune, noii membri titulari ai Consiliului de Administrație votați în plenul reunit sunt:
din partea grupurilor parlamentare ale PSD: Ruxandra-Ileana Săraru, Radu-Bogdan Herjeu și Răzvan-Ioan Dincă
din partea grupurilor parlamentare ale AUR: Maria Țoghină
din partea grupurilor parlamentare ale PNL: Sorin Bejan
Diana-Ștefana Baciuna
din partea grupurilor parlamentare ale USR: Alexandra Coliban
din partea grupurilor parlamentare ale UDMR: Annamária Bodoczi
Reconfigurarea conducerilor, care s-a petrecut în luna septembrie, a venit pe fondul admiterii de către CCR, cu majoritate de voturi, a sesizărilor de neconstituţionalitate formulate de AUR. Judecătorii constituționali au stabilit că hotărârile anterioare ale Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie la SRTV şi SRR au încălcat cadrul legal, în special în ceea ce priveşte procedura de desemnare a candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite.