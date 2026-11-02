Cinci senatori aleși pe listele SOS și POT se alătură PSD. Schimbări în Parlament
- Bianca Ion
- 2 noiembrie 2026, 17:39
Cinci senatori aleși pe listele SOS România și POT, care activau ulterior ca independenți, s-au afiliat luni, 2 noiembrie 2026, grupului parlamentar PSD. Mișcarea are loc după revenirea social-democraților la guvernare, în cabinetul condus de Luca Niculescu, și desființarea grupului PACE din Senat. PSD ajunge astfel la 40 de membri în camera superioară a Parlamentului.
Cinci senatori aleși pe listele SOS și POT se alătură PSD. Schimbări în Parlament
Grupul parlamentar PSD din Senat s-a mărit cu cinci membri, după ce mai mulți aleși proveniți din SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au decis să se afilieze social-democraților. Schimbarea a intrat în vigoare luni, 2 noiembrie, și modifică distribuția mandatelor între grupurile parlamentare.
Cei cinci senatori fuseseră aleși pe listele celor două formațiuni politice, dar activau ca independenți înainte de afilierea la PSD.
Cine sunt cei cinci senatori care s-au afiliat PSD
Noii membri ai grupului parlamentar social-democrat provin din cinci circumscripții electorale și au fost aleși inițial pe listele SOS România sau POT.
Este vorba despre:
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Ionel Carp – ales pe lista SOS România, în circumscripția Tulcea;
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Valentina-Mariana Aldea – aleasă pe lista POT, în circumscripția București;
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Liviu Sorin Robe – ales pe lista POT, în circumscripția Bistrița-Năsăud;
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Cristian Bem – ales pe lista SOS România, în circumscripția Vaslui;
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Robert Daniel Ghiță – ales pe lista POT, în circumscripția Olt.
Afilierea celor cinci parlamentari vine după schimbările produse în structura grupurilor din Senat, inclusiv după desființarea grupului PACE. Totodată, transferurile au avut loc în contextul revenirii PSD la guvernare, în Executivul condus de premierul Luca Niculescu.
Și PNL a primit un senator plecat din USR
Modificări au avut loc și în grupul parlamentar liberal.
Săptămâna trecută, senatorul Gheorghe Ștefănache, care demisionase din USR, a trecut la grupul PNL.
Astfel, atât PSD, cât și PNL și-au mărit reprezentarea în Senat în urma afilierilor recente.
Cum arată noua configurație politică din Senat
După ultimele transferuri, PSD deține cel mai numeros grup parlamentar din Senat, cu 40 de membri, urmat de AUR și PNL.
Distribuția actuală a senatorilor este următoarea:
|Grup parlamentar
|Număr de senatori
|PSD
|40
|AUR
|30
|PNL
|27
|USR
|18
|UDMR
|10
|Neafiliați
|9
Pentru adoptarea legilor organice este necesară o majoritate de 68 de voturi în Senat.
PSD și PNL însumează 67 de senatori, cu un vot mai puțin decât pragul necesar. Împreună cu cei 10 membri ai grupului UDMR, cele trei formațiuni au 77 de mandate, potrivit configurației prezentate.