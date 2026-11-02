Cinci senatori aleși pe listele SOS România și POT, care activau ulterior ca independenți, s-au afiliat luni, 2 noiembrie 2026, grupului parlamentar PSD. Mișcarea are loc după revenirea social-democraților la guvernare, în cabinetul condus de Luca Niculescu, și desființarea grupului PACE din Senat. PSD ajunge astfel la 40 de membri în camera superioară a Parlamentului.

Grupul parlamentar PSD din Senat s-a mărit cu cinci membri, după ce mai mulți aleși proveniți din SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au decis să se afilieze social-democraților. Schimbarea a intrat în vigoare luni, 2 noiembrie, și modifică distribuția mandatelor între grupurile parlamentare.

Cei cinci senatori fuseseră aleși pe listele celor două formațiuni politice, dar activau ca independenți înainte de afilierea la PSD.

Noii membri ai grupului parlamentar social-democrat provin din cinci circumscripții electorale și au fost aleși inițial pe listele SOS România sau POT.

Este vorba despre:

Ionel Carp – ales pe lista SOS România, în circumscripția Tulcea;

Valentina-Mariana Aldea – aleasă pe lista POT, în circumscripția București;

Liviu Sorin Robe – ales pe lista POT, în circumscripția Bistrița-Năsăud;

Cristian Bem – ales pe lista SOS România, în circumscripția Vaslui;

Robert Daniel Ghiță – ales pe lista POT, în circumscripția Olt.

Afilierea celor cinci parlamentari vine după schimbările produse în structura grupurilor din Senat, inclusiv după desființarea grupului PACE. Totodată, transferurile au avut loc în contextul revenirii PSD la guvernare, în Executivul condus de premierul Luca Niculescu.

Modificări au avut loc și în grupul parlamentar liberal.

Săptămâna trecută, senatorul Gheorghe Ștefănache, care demisionase din USR, a trecut la grupul PNL.

Astfel, atât PSD, cât și PNL și-au mărit reprezentarea în Senat în urma afilierilor recente.

După ultimele transferuri, PSD deține cel mai numeros grup parlamentar din Senat, cu 40 de membri, urmat de AUR și PNL.

Distribuția actuală a senatorilor este următoarea:

Grup parlamentar Număr de senatori PSD 40 AUR 30 PNL 27 USR 18 UDMR 10 Neafiliați 9

Pentru adoptarea legilor organice este necesară o majoritate de 68 de voturi în Senat.

PSD și PNL însumează 67 de senatori, cu un vot mai puțin decât pragul necesar. Împreună cu cei 10 membri ai grupului UDMR, cele trei formațiuni au 77 de mandate, potrivit configurației prezentate.