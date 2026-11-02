Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, susține organizarea unui nou congres al Partidului Național Liberal, în contextul disputelor din interiorul formațiunii privind conducerea lui Ilie Bolojan. Abrudean consideră că o nouă reuniune a liberalilor ar putea clarifica situația din partid, după ce precedentul congres a fost suspendat de instanțe.

Întrebat luni, la Senat, despre solicitarea unui nou congres, susținută de platforma conservatoare din PNL, Mircea Abrudean a declarat că nu vede o problemă în organizarea acestuia și că un astfel de eveniment ar putea fi chiar benefic pentru partid.

„Au avut ocazia la precedentul congres la care n-au venit cu un contracandidat. Sigur, acel congres a fost suspendat de către instanțe. Nu cred că este o problemă să mai fie organizat un nou congres. Cred că este poate chiar benefic pentru a lămuri definitiv, să spunem, apele în Partidul Național Liberal. Poate că de data asta instanța nu va suspenda decizia unui congres”, a afirmat președintele Senatului.

Liberalul a precizat că decizia privind organizarea unui nou congres aparține forurilor statutare ale partidului. El a spus că este firesc să existe contestatari în interiorul PNL, dar că aceștia trebuie să își susțină pozițiile în cadrul structurilor partidului.

„Foarte bine că există contestatari în interiorul partidului, au existat întotdeauna. E bine ca ei să se manifeste în interiorul partidului, în cadrul forurilor statutare, respectiv congresul care este cel mai înalt astfel de for”, a declarat Abrudean.

Întrebat despre posibilitatea ca președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, să candideze la șefia PNL, susținut de platforma conservatoare, Abrudean a afirmat că pot exista mai mulți contestatari și contracandidați.

„Puterea acestora se vede la votul din congres. În rest, până atunci, sigur că fiecare se poate manifesta cum consideră mai bine, mai vocal, mai puțin vocal. Rezultatul congresului este cel care definește puterea unui lider”, a mai spus președintele Senatului.

Declarațiile lui Mircea Abrudean vin după ce Ilie Bolojan a afirmat duminică, la Timișoara, că nu se pune problema schimbării sale de la conducerea PNL. Liderul liberal a invocat voturile majoritare prin care partidul a stabilit direcția politică, inclusiv intrarea în opoziție și încetarea colaborării cu PSD.

Bolojan a susținut că aceste decizii au fost luate cu o majoritate consistentă în partid și că direcția stabilită va fi urmată de PNL.