Politica

Viorel Cataramă pregătește o reuniune pentru schimbarea conducerii PNL. Aripa liberal-conservatoare se întâlnește pe 5 decembrie

Viorel Cataramă pregătește o reuniune pentru schimbarea conducerii PNL. Aripa liberal-conservatoare se întâlnește pe 5 decembrieSursa foto: Facebook/Viorel Cataramă
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Din cuprinsul articolului

Liberalul Viorel Cataramă organizează, pe 5 decembrie, la București, o reuniune a aripii liberal-conservatoare din PNL, în cadrul căreia urmează să fie stabilită o strategie pentru convocarea unui congres și schimbarea actualei conduceri a partidului.

Întâlnirea este programată la ora 11:00 și ar urma să reunească parlamentari, aleși locali și membri ai PNL care susțin revenirea formațiunii la doctrina liberal-conservatoare.

Congres pentru schimbarea actualei conduceri a PNL

Potrivit anunțului făcut de Viorel Cataramă, obiectivul principal al reuniunii este stabilirea unei strategii politice și organizaționale pentru convocarea unui congres al partidului.

Inițiatorii demersului urmăresc schimbarea actualei conduceri, pe care o descriu drept progresistă, și revenirea PNL, condus deIlie Bolojan, la valorile liberal-conservatoare.

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„Obiectivul principal al reuniunii este stabilirea unei strategii politice și organizaționale care să conducă la convocarea unui congres al PNL, în vederea schimbării actualei conduceri progresiste și a revenirii partidului la doctrina liberal-conservatoare”, a transmis Viorel Cataramă.

Ce revendică aripa liberal-conservatoare

Participanții la reuniune susțin revenirea partidului la politici axate pe reducerea fiscalității și încurajarea inițiativei private, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului și a capitalului românesc.

Printre temele invocate se mai află protejarea familiei, susținerea valorilor tradiționale și respectarea doctrinei creștine.

Viorel Cataramă precizează că demersul se desfășoară exclusiv în interiorul PNL și că nu urmărește desprinderea unui grup din partid sau înființarea unei noi formațiuni politice.

„Nu se pune problema unei sciziuni, a unei rupturi sau a înființării unui alt partid. Dimpotrivă, obiectivul este reformarea PNL din interior, prin mecanisme democratice și statutare, pentru recâștigarea identității sale doctrinare și a încrederii electoratului de dreapta”, a precizat liberalul.

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