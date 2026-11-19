Aeroportul Timișoara „Traian Vuia” va relua operațiunile de zbor duminică, 22 noiembrie 2026, de la ora 19.00, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a pistei. Companiile aeriene care și-au mutat temporar cursele pe Aeroportul Arad vor reveni la Timișoara, iar Lufthansa și Turkish Airlines își vor relua, de asemenea, zborurile.

Lucrările au început pe 2 noiembrie și au presupus intervenții asupra suprafețelor utilizate pentru deplasarea aeronavelor. Pentru reabilitarea pistei a fost alocată suma de 7,6 milioane de lei, iar suprafața vizată de lucrări a fost de 36.122 de metri pătrați. Separat, a fost derulat un alt contract pentru modernizarea sistemului de balizaj luminos.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara au anunțat joi, 19 noiembrie, că lucrările de reabilitare a pistei au fost încheiate și că infrastructura va putea fi utilizată din nou pentru operațiunile aeroportuare.

Odată cu redeschiderea, TAROM, HiSky și Wizz Air își vor muta cursele înapoi de la Arad la Timișoara. În același timp, Lufthansa și Turkish Airlines vor reîncepe operarea zborurilor.

Potrivit administrației aeroportului, cursele vor fi efectuate conform programelor stabilite inițial de operatorii aerieni.

„Intervenţiile la pistă au avut ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare şi menţinere a infrastructurii aeroportuare la standardele necesare desfăşurării operaţiunilor în condiţii de siguranţă. Odată cu redeschiderea pistei, activitatea aeroportuară va reveni la normal, iar zborurile vor fi operate conform programului iniţial stabilit de companiile aeriene. Pe lângă TAROM, HISKY, WIZZ Air, care revin de la Arad pe Aeroportul Internaţional Timişoara «Traian Vuia», vor reîncepe operarea şi Lufthansa şi Turkish Airlines", a transmis Aeroportul Timişoara, într-un comunicat de presă, de joi.

Intervențiile realizate în luna noiembrie au urmărit îmbunătățirea condițiilor tehnice de utilizare a pistei și prelungirea duratei de exploatare a infrastructurii aeroportuare.

Reabilitarea a cuprins o suprafață totală de 36.122 de metri pătrați, lucrările fiind executate în baza unui contract în valoare de 7,6 milioane de lei.

În paralel, aeroportul a derulat lucrări de modernizare a sistemului de balizaj luminos, în cadrul unui contract distinct.

Aceste intervenții au avut ca scop menținerea infrastructurii la standardele necesare desfășurării operațiunilor aeriene în condiții de siguranță.

Începând cu 2 noiembrie, pe durata lucrărilor de reabilitare, cursele aeriene programate pe Aeroportul Timișoara au fost transferate temporar pe Aeroportul Arad.

Această măsură a permis continuarea operațiunilor de transport aerian în perioada în care pista de la Timișoara nu a putut fi utilizată.

De duminică, 22 noiembrie, ora 19.00, activitatea aeroportuară va reveni la Timișoara, iar companiile aeriene vor opera din nou cursele de pe aeroportul „Traian Vuia”, conform programelor stabilite.