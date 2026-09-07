Politica

Neacșu: Parlamentul nu poate ocoli CCR prin numirea unor interimari la TVR și Radio

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Neacșu: Parlamentul nu poate ocoli CCR prin numirea unor interimari la TVR și Radio
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Din cuprinsul articolului

Avocatul Adrian Toni Neacșu susține, într-o postare publicată pe Facebook, că Parlamentul nu poate numi în această perioadă directori generali interimari la TVR și Radio România.

Neacșu: Soluția legală, reluarea procedurii de numire a membrilor titulari ai CA

În opinia sa, soluția legală este reluarea procedurii de numire a membrilor titulari ai Consiliilor de Administrație, urmată de desemnarea directorilor generali de către noile CA.

Neacșu își argumentează poziția prin decizia CCR nr. 429 din 17 iunie 2021, în care Curtea a analizat inclusiv condițiile în care poate fi numit un director general interimar la TVR.

Parlamentul trebuie să desemneze câte opt membri titulari pentru fiecare Consiliu de Administrație, cu respectarea criteriilor stabilite de lege și validate de CCR: configurația politică rezultată în urma alegerilor și ponderea partidelor în Parlament.

Numărul de voturi nu poate fi diminuat prin vot politic, spune avocatul

Potrivit lui Neacșu, odată stabilit numărul de locuri care revine fiecărui partid în funcție de reprezentarea parlamentară, acesta nu poate fi diminuat printr-un vot politic, inclusiv prin respingerea unui candidat în comisiile de cultură.

În cazul în care o persoană propusă nu îndeplinește cerințele minime de competență, aceasta ar trebui înlocuită cu o altă persoană propusă de același partid.

CCR

CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea

Analiza invocă decizia CCR nr. 429 din 17 iunie 2021, pronunțată în contextul verificării constituționalității unei hotărâri privind numirea interimară a directorului general al TVR.

Neacșu: Consiliile de Administrație există, chiar dacă sunt incomplete

Curtea a identificat trei situații în care poate fi numit un director general interimar: dacă procedura de constituire a CA traversează schimbarea legislaturii și nu există nici CA, nici președinte legal numit; după dizolvarea CA în condițiile prevăzute de lege; sau după demiterea întregului CA prin respingerea raportului de activitate, atunci când Parlamentul nu se poate reuni din lipsă de cvorum.

În situația actuală, susține Neacșu, aceste condiții nu sunt îndeplinite. Consiliile de Administrație există, chiar dacă sunt incomplete, având câte cinci membri.

Prin urmare, Parlamentul trebuie să reia numirea membrilor titulari ai celor două CA și, ulterior, să desemneze noii directori generali la propunerea acestora, în loc să recurgă la soluția interimatului.

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