Plenul Senatului a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a Legii ANI, după decizia Curții Constituționale a României. Actul normativ a primit 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”, iar USR a votat împotriva proiectului, la fel cum a procedat și în Camera Deputaților.

Senatul a fost for decizional, astfel că legea va fi transmisă președintelui României pentru promulgare. Adoptarea actului normativ reprezintă și îndeplinirea unui jalon prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, miza financiară fiind de aproximativ 70 de milioane de euro.

În timpul dezbaterilor, senatorul PNL Daniel Fenechiu a explicat că liberalii susțin proiectul, chiar dacă au avut obiecții față de unul dintre articole.

”Votul PNL este tot pentru români şi ţara noastră. Şi cred că fiecare parlamentar, fiecare senator aflat în sala asta trebuie să voteze pentru români şi ţara noastră. Aşa că, din punctul ăsta de vedere, n-ar trebui să avem discuţii pe tema asta. Noi am arătat pe parcursul dezbaterilor privind această lege că avem o problemă cu un articol, unde noi am spus că este un articol care retroactivează şi care, în opinia noastră, este contrar ordinii constituţionale.

A fost opinia noastră, am spus-o cât se poate de clar, n-am făcut-o nici pentru Fritz, nici împotriva lui Fritz. Nu ne interesează domnul Fritz. Ne interesau un principiu de drept pe care Curtea Constituţională l-a rezolvat într-o anumită modalitate”, a spus Daniel Fenechiu.

Liberalul a precizat că formațiunea sa respectă hotărârea CCR și susține adoptarea legii pentru a evita pierderea fondurilor europene.

”Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curţii Constituţionale, noi am învăţat să respectăm deciziile instituţiilor de drept, motiv pentru care am luat act şi respectăm decizia Curţii Constituţionale. Şi da, votăm pentru români. Vom vota această propunere legislativă pentru ca România să nu piardă cei 70 de milioane, pentru că nu putem să susţinem că vrem bine românilor atâta vreme cât nu ne interesează şi lucrurile care fac ca românii să trăiască mai bine”, a subliniat el.

USR a respins proiectul și a susținut că modificările creează un precedent periculos. Senatorul Sorin Șipoș a acuzat PSD că folosește legea integrității în scop politic.

”E un discurs împotriva USR-ului şi asta sublinează încă o dată că, de fapt, PSD-ul s-a folosit, aşa cum s-a folosit mereu, de legi împotriva statului de drept. (..) Astăzi votăm că noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câştigat prin vot. Votăm restrângerea retroactivă a dreptului de a fi ales”, a spus Şipoş în plen.

Senatorul USR a susținut că un amendament controversat ar fi fost legat de un jalon european pentru a pune presiune asupra parlamentarilor.