Politica

Sorin Grindeanu, după votul asupra legii ANI: „Am avut un soi de uimire în plen”

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Sorin Grindeanu, după votul asupra legii ANI: „Am avut un soi de uimire în plen”Sorin Grindeanu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

În urma votului din plen asupra modificărilor aduse legii ANI, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat rezultatul și poziția parlamentarilor AUR și USR. Actul normativ reprezintă un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Grindeanu a atras atenția că proiectul a fost adoptat fără niciun vot favorabil din partea parlamentarilor AUR și USR.

Sorin Grindeanu spune că AUR și USR au votat împotriva legii ANI

Liderul PSD a spus că rezultatul ridică semne de întrebare, mai ales în condițiile în care, în comisie, reprezentanții USR au susținut un amendament referitor la publicarea declarațiilor de avere.

„În primul rând, ţin să le mulţumesc celor care au votat pentru această lege şi aici aş vrea să fac o menţiune. Această lege a trecut fără voturile AUR şi USR. Au fost 49 de voturi de la AUR împotrivă, 34 de la USR, adică 0 voturi de la AUR pentru această lege, 0 voturi de la USR, cu toate că, în comisie, la început a venit USR-ul cu un amendament legat de publicarea declaraţiilor de avere, după care comisia în întregul său a adoptat un amendament, cu votul tuturor, pentru a avea această lege şi acest amendament care dă posibilitatea publicării declaraţiilor de avere”, a spus Sorin Grindeanu după votul din plen.

Liderul PSD vede un posibil nou trend de alianțe între AUR și USR

Potrivit liderului PSD, schimbarea poziției USR în plen este dificil de explicat, în condițiile în care formațiunea susținuse în comisie un amendament privind transparența declarațiilor de avere.

Președintele PSD a spus că votul din plen reprezintă pentru el un semn de întrebare și a asociat poziția celor două formațiuni cu o posibilă apropiere politică.

„Pentru mine, e un mare semn de întrebare acest vot împotrivă, după ce în comisie s-a votat pentru, pentru transparentizare, pentru a accesa cele 770 de milioane şi în plen s-a votat împotrivă. Dar asta arată, probabil, un anumit trend de alianţe între AUR şi USR”, a mai spus preşedintele PSD.

Grindeanu a afirmat că fiecare partid are dreptul să își stabilească poziția la vot, însă a subliniat că proiectul a beneficiat de sprijinul majorității parlamentarilor.

Proiectul merge la Senat pentru votul decisiv

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților, iar proiectul urmează să ajungă la Senat, care este forul decizional. Grindeanu a susținut că adoptarea rapidă a actului normativ este importantă pentru îndeplinirea jalonului din PNRR și pentru accesarea fondurilor europene aferente.

„N-am ce să comentez, e dreptul lor. Din păcate, pentru ei, cei raţionali din Parlament, adică o majoritate, dacă nu mă înşel de peste 180 de voturi, au votat pentru, astfel încât legea merge cu raport favorabil către Senat, care e cameră decizională şi care mâine sau poimâine va vota această lege, astfel încât se poată să meargă la promulgare, se poată să fie, aşa cum am spus, publicată în Monitor Oficial şi România să îndeplinească acest jalon, un jalon în valoare de 770 de milioane de euro. Aşa că recunosc că am avut un soi de uimire în plen când am văzut că cei de la USR au făcut alianţă cu AUR, dar nu le-a ajuns”, a mai spus el.

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