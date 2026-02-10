Politica

Academia Română contrazice retragerea proiectului de lege de către Fenechiu

Comentează știrea
Academia Română contrazice retragerea proiectului de lege de către FenechiuIoan Aurel Pop. Sursa foto: Facebook/Ioan Aurel Pop
Din cuprinsul articolului

Academia Română a transmis luni Senatului un apel pentru continuarea dezbaterii asupra proiectului de lege care vizează funcțiile de conducere din instituție și regimul patrimoniului său. În documentul oficial, consultat deG4Media, Academia solicită ca limitarea mandatelor președintelui și ale celorlalți lideri ai instituției să fie menținută la două mandate de patru ani.

Academia Română cere continuarea dezbaterii

Această poziție vine la câteva zile după ce președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, împreună cu aproape 50 de academicieni, se delimitaseră public de inițiativa legislativă. Într-o scrisoare adresată Parlamentului, aceștia au afirmat că nu au fost consultați și că proiectul nu reflectă acordul Adunării Generale a Academiei.

Senatul României

Senatul României. Sursa foto: facebook

Proiectul de lege, inițiat de senatorul PNL Daniel Fenechiu, propunea eliminarea limitei de mandate pentru președintele Academiei Române și relaxarea regulilor privind administrarea patrimoniului instituției. Criticii au avertizat că aceste modificări ar putea facilita transferuri ale bunurilor Academiei fără control guvernamental, deschizând calea unor tranzacții controversate.

Fenechiu solicită retragerea proiectului

În cererea sa oficială către Biroul Permanent al Senatului, Fenechiu a solicitat retragerea proiectului, invocând scrisoarea Academiei. Senatorul a afirmat că proiectul a pornit inițial pe baza asigurărilor unor membri ai instituției, care susțineau că există sprijin intern pentru schimbările propuse. În același timp, el a spus că nu toate informațiile oferite de reprezentanții Academiei au fost corecte.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Avocatul Daniel Fenechiu

Daniel Fenechiu Sursa foto: Razvan Valcaneantu \ EEC

Ce include proiectul

Președintele Academiei și cei 48 de academicieni care au semnat scrisoarea au subliniat că orice lege care ar permite mandate nelimitate pentru conducerea Academiei ar contraveni tradiției și spiritului instituției. De asemenea, aceștia au insistat că Adunarea Generală nu a fost implicată în discuții și că deciziile legislative nu trebuie luate fără consultarea acesteia.

Pe lângă mandatele nelimitate, proiectul includea prevederi care ar fi modificat regimul administrativ al patrimoniului Academiei. În prezent, patrimoniul public al instituției are reguli stricte de gestionare, în timp ce patrimoniul privat beneficiază de mai multă flexibilitate.

Proiectul ar fi permis excepții de la regulile actuale, facilitând mutarea bunurilor între domeniul public și cel privat fără aprobarea Guvernului.

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
11:16 - Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
11:09 - Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane
11:03 - Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București
10:51 - Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
10:46 - Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

HAI România!

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale