Academia Română contrazice retragerea proiectului de lege de către Fenechiu

Academia Română a transmis luni Senatului un apel pentru continuarea dezbaterii asupra proiectului de lege care vizează funcțiile de conducere din instituție și regimul patrimoniului său. În documentul oficial, consultat deG4Media, Academia solicită ca limitarea mandatelor președintelui și ale celorlalți lideri ai instituției să fie menținută la două mandate de patru ani.

Această poziție vine la câteva zile după ce președintele Academiei, Ioan Aurel Pop, împreună cu aproape 50 de academicieni, se delimitaseră public de inițiativa legislativă. Într-o scrisoare adresată Parlamentului, aceștia au afirmat că nu au fost consultați și că proiectul nu reflectă acordul Adunării Generale a Academiei.

Proiectul de lege, inițiat de senatorul PNL Daniel Fenechiu, propunea eliminarea limitei de mandate pentru președintele Academiei Române și relaxarea regulilor privind administrarea patrimoniului instituției. Criticii au avertizat că aceste modificări ar putea facilita transferuri ale bunurilor Academiei fără control guvernamental, deschizând calea unor tranzacții controversate.

În cererea sa oficială către Biroul Permanent al Senatului, Fenechiu a solicitat retragerea proiectului, invocând scrisoarea Academiei. Senatorul a afirmat că proiectul a pornit inițial pe baza asigurărilor unor membri ai instituției, care susțineau că există sprijin intern pentru schimbările propuse. În același timp, el a spus că nu toate informațiile oferite de reprezentanții Academiei au fost corecte.

Președintele Academiei și cei 48 de academicieni care au semnat scrisoarea au subliniat că orice lege care ar permite mandate nelimitate pentru conducerea Academiei ar contraveni tradiției și spiritului instituției. De asemenea, aceștia au insistat că Adunarea Generală nu a fost implicată în discuții și că deciziile legislative nu trebuie luate fără consultarea acesteia.

Pe lângă mandatele nelimitate, proiectul includea prevederi care ar fi modificat regimul administrativ al patrimoniului Academiei. În prezent, patrimoniul public al instituției are reguli stricte de gestionare, în timp ce patrimoniul privat beneficiază de mai multă flexibilitate.

Proiectul ar fi permis excepții de la regulile actuale, facilitând mutarea bunurilor între domeniul public și cel privat fără aprobarea Guvernului.