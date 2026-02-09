Trei moțiuni simple, dezbătute la Senat: AUR și PACE contestă acordul UE–Mercosur, Apărarea și Educația

Opoziția a depus la Senat, pe 4 februarie, trei moțiuni simple, care urmează să fie dezbătute și supuse votului în ședința de plen de luni, 9 februarie.

AUR a înaintat o moțiune simplă pe tema Acordului dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, document semnat de 47 de parlamentari. Totodată, grupul parlamentar PACE – Întâi România a depus două moțiuni simple, semnate de 41 de parlamentari, una care vizează activitatea ministrului Apărării, Radu Miruță, și alta referitoare la situația din educație.

Moțiunea inițiată de AUR este intitulată „Acordul UE-Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză și împotriva propriilor interese”.

În document, inițiatorii critică susținerea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. AUR și alte formațiuni din opoziție susțin că acordul ar putea afecta agricultura românească, prin creșterea importurilor de produse mai ieftine, care nu ar respecta aceleași standarde de producție impuse fermierilor din Uniunea Europeană. Îngrijorări similare au fost exprimate și de reprezentanți ai fermierilor.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a depus moțiunea simplă intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”.

Potrivit textului moțiunii, ministrul Apărării ar fi făcut declarații publice referitoare la posibile misiuni ale României în Groenlanda, zonă despre care inițiatorii afirmă că nu are legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României. Aceștia susțin că declarațiile nu ar fi fost însoțite de un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și Uniunea Europeană și că s-ar fi sugerat posibilitatea participării României la detașări de trupe, decizie ce ar urma să fie analizată în CSAT și ulterior supusă votului Parlamentului.

Ministrul Apărării a reacționat la inițierea moțiunii, afirmând că „moțiunea simplă este un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin”. Radu Miruță a susținut că demersul opoziției pornește de la „un subiect inventat” și că o declarație tehnică referitoare la Groenlanda a fost „scoasă complet din context și rostogolită cu titluri mincinoase”.

„Voi merge în Parlament, așa cum este firesc, din respect pentru instituție și pentru cetățenii care și-au trimis acolo reprezentanții prin vot”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Miruță a mai afirmat că își asumă un stil direct de comunicare, chiar dacă acest lucru poate genera controverse. „Rolul unui ministru este să spună lucrurilor pe nume, nu să le ascundă în ambalaje poleite”, a spus acesta, adăugând că nu va „îndulci realitatea” pentru a obține beneficii de imagine.

Ministrul a mai declarat că va răspunde moțiunii „cu respect și cu date” și a făcut apel la abordarea responsabilă a subiectelor legate de dotarea armatei, sprijinirea rezerviștilor și gestionarea provocărilor de securitate din regiune.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România a depus, de asemenea, o moțiune simplă care vizează situația din educație, semnată de aceiași 41 de parlamentari. Până la acest moment, inițiatorii nu au prezentat public detalii suplimentare privind conținutul documentului.