Răzvan Burleanu mai vrea un mandat la șefia FRF. A fost stabilită data alegerilor

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federațiri Române de Fotbal (FRF), a anunțat, azi, că vrea să mai câștige un mandat la „Casa Fotbalului”. Aflat în funcție din 2014, el a fost realis în 2018 și 2022. În acest an, alegerile prentru preșidinția FRF vor fi organizate la data de 18 martie, atunci când se vor întruni membrii Adunării Generale.

„În 18 martie, de la ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală a Federației, cu ordinea de zi prevăzută de Statut. Cu ocazia acestei Adunări Generale, vom organiza și o Adunare Generală de alegeri, pentru președintele FRF și pentru membrii de Comitet Executiv.

Cu siguranță (n.r. - voi candida). Dar cred că funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită precum era în trecut. Pentru funcția de președinte la nivelul FRF, în primul rând ai nevoia de capacitatea de a alinia toate interesele și obiectivele, pe de-o parte ale fotbalului profesionist, pe de altă parte ale fotbalului amator, și să le poți menține permanent în echilibru, propunând în același timp o viziune foarte clară și coerentă de dezvoltare.

În același timp, trebuie să ai și o reputație foarte bună în piață, ca să te asiguri că menții an de an veniturile Federației la un nivel foarte înalt. De fiecare dată când vin în fața dumneavoastră și vă prezint inițiative și proiecte noi, fie un lot național intermediar sau o nouă competiție, toate aceste proiecte necesită resurse financiare”, a transmis Răzvan Burleanu.

Deocamdată, președintele FRF nu știe dacă va avea parte de unul sau de mai mulți contracandidați la alegerile din luna martie. Nu am informații despre un posibil contracandidat, dar ce pot întări este că funcția de președinte nu mai este la fel de râvnite. Alte funcții din cadrul FRF sunt acum mai râvnite: selecționer, director tehnic, secretar general și așa mai departe”, a mai afirmat Burleanu.