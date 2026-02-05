Social
Precizări ale Academiei Române cu privire la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 752/2001
- Nicolae Comănescu
- 5 februarie 2026, 17:26
Din cuprinsul articolului
Academia Română respinge categoric acuzațiile nefondate, prea grăbit și insuficient documentate, care au fost lansate de un senator din Parlamentul României în contextul discutării marți, 3 februarie 2026, a proiectului de modificare și completare a Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.
Precizări ale Academiei Române cu privire la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 752/2001
Proiectul depus de Academia Română în Parlament a fost generat de faptul că de la adoptarea Legii 752/2001 și până în prezent au intervenit unele dispoziții legale noi la nivel național, cu incidență și asupra activității instituției noastre, precum și noi realități care impun o altă manieră de gestionare și funcționare.
Biroul Prezidiului, forul de conducere al instituției, face următoarele precizări:
- Biroul Prezidiului reiterează faptul că pozițiile de conducere (președinte, vicepreședinți, secretar general) pot fi ocupate de către aceeași persoană numai pentru două mandate. Alegerea pentru aceste funcții de conducere se desfășoară conform Regulamentului specific, aprobat de Adunarea Generală, în conformitate cu Legea și cu Statutul Academiei Române. Aceste prevederi se vor păstra și în legea modificată aprobată de Parlament.
- Academia Română este deținătoarea de drept a unui patrimoniu privat, constând în terenuri, imobile și opere de artă, primite prin testament de la generații de donatori începând cu anul 1866. Aceste proprietăți au fost confiscate de regimul comunist în anul 1948 și duse în ruină de o administrație incompetentă, lipsită de conștiința valorii culturale, vreme de peste 50 de ani. Academia Română a recuperat cu greu, după zeci de procese în instanță, o parte din ele și se străduiește, cu mijloace și forțe insuficiente, să repare și să restaureze un patrimoniu care reprezintă națiunea română. În acest scop, în anul 2005, Academia Română a înființat, în calitate de fondator unic, Fundația „Patrimoniu”, persoană juridică înregistrată în Registrul Special al Persoanelor Juridice. Fundația „Patrimoniu” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.
- Fundația „Patrimoniu” a fost înființată pentru a administra și pune în valoare bunurile proprietate privată ale Academiei Române și are ca scop principal sprijinirea înaltului for academic pentru stimularea și protejarea creațiilor originale, de mare valoare din domeniile științelor, literelor și artelor, în țară și în străinătate, precum și acțiunile cu caracter social și patrimonial ale acestuia. (Un exemplu îl constituie acordarea anual a unui număr de burse elevilor cu resurse modeste, dar cu performanțe școlare meritorii).
- Toate acțiunile Fundației „Patrimoniu” se defășoară cu respectarea obligațiilor rezultate din donații și legate acceptate de Academia Română, prin lege sau prin statut. De regulă, proprietățile private ale Academiei Române sunt dobândite prin documente care conțin clauze de neînstrăinare și nu sunt și nu pot fi tranzacționate în niciun fel, acum sau în viitor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.