Din cuprinsul articolului Precizări ale Academiei Române cu privire la proiectul de modificare și completare a Legii nr. 752/2001

Academia Română respinge categoric acuzațiile nefondate, prea grăbit și insuficient documentate, care au fost lansate de un senator din Parlamentul României în contextul discutării marți, 3 februarie 2026, a proiectului de modificare și completare a Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.

Proiectul depus de Academia Română în Parlament a fost generat de faptul că de la adoptarea Legii 752/2001 și până în prezent au intervenit unele dispoziții legale noi la nivel național, cu incidență și asupra activității instituției noastre, precum și noi realități care impun o altă manieră de gestionare și funcționare.

Biroul Prezidiului, forul de conducere al instituției, face următoarele precizări: