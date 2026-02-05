Un comediant, condamnat de Tribunalul din Moscova la peste 5 ani de închisoare pentru două glume

Un comediant rus a primit miercuri o pedeapsă de aproape șase ani de închisoare pentru că a făcut glume considerate ofensatoare despre un veteran de război fără picioare, stârnind furia naționaliștilor și a bloggerilor militari, informează theins.ru.

Pe data de 4 februarie, Tribunalul Districtual Meșcenski din Moscova l-a condamnat pe Artemy Ostanin, comediant de stand-up, la cinci ani și nouă luni de detenție și o amendă de 300.000 de ruble.

Sentința vine în urma a două glume spuse la un spectacol, pentru care acesta a fost găsit vinovat de „incitare la ură” și „ofensarea sentimentelor credincioșilor”, conform relatărilor făcute de publicația The Insider din sala de judecată.

Întrebat de judecător dacă a înțeles verdictul, Artemy Ostanin a răspuns: „Rușine practicii voastre judiciare! Nu, nu înțeleg verdictul. Sunt nevinovat!”

Judecătorul a răspuns: „Atunci înțelegi verdictul”.

Judecătoarea Olesya Mendeleeva a pronunțat sentința împotriva comediantului Artemy Ostanin. Mendeleeva figurează din 2024 pe lista de sancțiuni a Trezoreriei SUA, „pentru rolul său în detenția arbitrară a consilierului municipal și apărător al drepturilor omului Alexei Gorinov”, care a fost condamnat la șapte ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de „răspândirea de informații false despre armata rusă”.

A judge in Moscow has sentenced standup comedian Artemy Ostanin to five years and nine months in prison for making a joke about a disabled war veteran. Asked if he understood the sentence, Ostanin replied "No!" https://t.co/WQpBeXMFUw — XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) February 4, 2026

Comedianul Ostanin se află în centrul acestei situații după ce o glumă legată de un bărbat fără picioare din metrou i-a atras acuzații penale. În gluma respectivă, acesta a descris bărbatul drept „un patinator fără picioare”.

Membri ai grupului „Zov Naroda” („Chemarea poporului”), alături de informatorul Vitali Borodin, l-au reclamat la poliție, susținând că Ostanin ar fi defăimat un soldat care și-a pierdut ambele membre inferioare în timpul invaziei ruse asupra Ucrainei. În realitate, gluma nu menționa că persoana respectivă fusese militar, ci doar că și-a pierdut picioarele după ce călcase pe o mină.

Moscow-based Artemy Ostanin told a story on stage last year about bumping into a disabled ex-soldier on the metro, who he called a "legless skater." https://t.co/12WqlNfQwH — CBS News (@CBSNews) February 4, 2026

După ce a fost reținut în Belarus, Ostanin a fost supus unor abuzuri severe din partea forțelor de securitate, suferind fracturi la coloana vertebrală și leziuni pulmonare. Fotografii care arătau vânătăile și rănile sale au fost făcute publice de Eva Merkacheva, membră a Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului din Rusia.

Artemy Ostanin a fost condamnat, de asemenea, şi pentru faptul că a jignit sentimentele creştinilor cu o altă glumă pe care a făcut-o despre Iisus, care i-a înfuriat pe naţionaliştii ortodocşi.

Mai exact, în timp, acuzațiile împotriva comedianului s-au extins, incluzând și faptul că o altă glumă ar fi „jignit sentimentele religioase” ale credincioșilor. Aceasta făcea referire la episodul biblic în care Iisus se roagă înaintea răstignirii, spunând: „O, Tatăl meu, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta”.

În declarația sa finală, Ostanin a vorbit despre suferințele prin care a trecut: „A doua pedeapsă crudă a fost pierderea încrederii în oameni. Mi s-au promis documente care să ateste fractura coloanei mele, dar instanța le-a ignorat și m-a trimis la închisoare. A treia pedeapsă a fost moartea bunicii mele: mai întâi, niște hoți au intrat prin efracție în casa ei, apoi a aflat de la știri despre ce mi s-a întâmplat. Nici măcar nu mi s-a permis să pun flori pe mormântul ei… Am fost pedepsit în mod repetat pentru o crimă pe care nu am comis-o. Nu sunt infractor, sunt comedian de stand-up. Îmi doresc ca nimeni să nu ajungă vreodată în situația în care am fost eu. Mult succes tuturor.”