Emailul de Valentine’s Day al lui Trump către susținători a devenit viral în SUA. Ce spune președintele

Emailul de Valentine’s Day al lui Trump a fost trimis marți susținătorilor săi sub forma unui mesaj de strângere de fonduri, în care președintele Statelor Unite îi întreabă dacă încă „îl iubesc” și îi invită să își arate sprijinul printr-o donație, potrivit Daily Express.

Mesajul, intitulat „Voi primi un răspuns de la tine înainte de Valentine’s Day?”, conține un link către un sondaj care direcționează utilizatorii către o pagină de contribuții financiare. Emailul include formulări personalizate și un termen limită de „12 ore finale” pentru completarea sondajului, potrivit informațiilor publicate de presa americană.

O parte din mesajul transmis conținea următorul pasaj:

„Sper că încă mă iubești, Chris. Nu credeam că mă vei lăsa fără răspuns atât de aproape de Valentine’s Day. Discursul meu despre Starea Națiunii se apropie și încă nu ai răspuns.”

Acest citat face parte din mesajul original, care a fost personalizat cu numele destinatarului. Emailul a fost însoțit și de o imagine a președintelui, care pare a fi editată digital, având un fundal cu inimă, specific tematicii de Valentine’s Day.

Campania de strângere de fonduri are loc într-un context financiar favorabil pentru președintele american.

Donald Trump ar fi acumulat aproximativ 3 miliarde de dolari în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 70% a averii sale.

Această evoluție financiară l-a propulsat cu 118 poziții în clasamentul Forbes 400, unde ocupă în prezent locul 201.

Sursele indică faptul că o parte semnificativă a veniturilor provine din sectorul criptomonedelor, inclusiv din compania World Liberty Financial și dintr-un memecoin lansat recent.

Informații publicate de Forbes Australia arată că averea cumulată a familiei Trump ar fi ajuns la aproximativ 10 miliarde de dolari după alegerile prezidențiale din 2024.

De asemenea, fiul președintelui, Eric Trump, și-ar fi crescut semnificativ veniturile prin investiții în criptomonede, deținând participații importante în mai multe proiecte financiare digitale.

În paralel, familia Trump continuă să dezvolte acorduri internaționale de licențiere a brandului, inclusiv un proiect de resort de golf în Qatar, realizat în colaborare cu parteneri din Orientul Mijlociu.