„Evgheni Oneghin”, „Corsarul”, „Povestirile lui Hoffmann”, „Elixirul dragostei” și „Otello”, o săptămână de contraste lirice și coregrafice la Opera Națională București

Săptămâna 9–15 februarie aduce în prim-plan cinci producții emblematice care pun în lumină diversitatea expresivă a artei lirice și coregrafice. De la rafinamentul poetic al operei ruse, la spectaculozitatea baletului romantic, de la umorul subtil italian, la dramatismul intens verdian, fiecare seară de spectacol devine o experiență distinctă. O săptămână în care marile povești ale scenei se întâlnesc într-un dialog al emoțiilor și al virtuozității.

Inspirată din versurile lui Pușkin, partitura lui Ceaikovski transformă trăirile interioare în muzică de o sensibilitate copleșitoare. Povestea Tatianei, visătoare, curajoasă și lucidă și a lui Oneghin, distant, contradictoriu și tragic, se desfășoară în ritmul sufletului slav, în care resemnarea capătă o frumusețe dureroasă. O meditație lirică despre alegeri și regrete, într-o montare elegantă și profundă.

Inspirat dintr-un poem al lui Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar îndrăgostit, într-un univers exotic dominat de răpiri, evadări și iubiri imposibile. „Corsarul” este o provocare tehnică pentru balerini și o sărbătoare vizuală pentru public, cu variații spectaculoase, ansambluri dinamice și o muzică vie, cu accente orientale. O seară în care dansul devine poveste în mișcare.

Trei povești de dragoste, trei femei, Olympia, Antonia și Giulietta și un singur artist, Hoffmann, care caută idealul și se pierde în propriile iluzii. Muzica lui Offenbach oscilează între comic și tragic, iar montarea scoate în evidență caracterul de „teatru în teatru”, cu un decor fluid, inspirat din estetica visului.

Povestea lui Nemorino, un tânăr naiv care cumpără un „elixir magic” pentru a-i câștiga inima Adinei, este un pretext pentru o serie de arii și duete memorabile, dintre care celebra „Una furtiva lagrima” rămâne un moment de referință. Îmbinând umorul cu tandrețea, Donizetti construiește o lume în care inocența triumfă, iar iubirea adevărată nu are nevoie de trucuri.

Adaptată după piesa lui Shakespeare, opera redă cu forță și rafinament destrămarea unui destin, în care dragostea și ura coexistă cu aceeași intensitate. Otello, Desdemona și Iago formează un triunghi dramatic în care fiecare gest și fiecare notă capătă greutate existențială. Muzica lui Verdi atinge aici un apogeu al expresivității, între fervoare și disperare, între lumină și abis. Un spectacol care tulbură și fascinează deopotrivă.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

