Revoltă în Găgăuzia. Vor ca Trump să-i „salveze de românizare”

Republica Moldova. Liderii Găgăuziei au dat duminică startul protestelor anti-guvernamentale la Comrat. Aceştia l-au chemat pe președintele SUA, Donald Trump, să apere suveranitatea Republicii Moldova de „românizare forţată”şi au adoptat o rezoluţie care se încheie cu „Dumnezeu este cu noi”.

Acţiunea de protest a avut loc peste o zi după vizita întreprinsă la Comrat de Oleg Ozerov, ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova.

Participanţii la protest au declarat că vor ca Republica Moldova să fie condusă de un preşedinte precum Putin, Trump, Orban sau Erdogan.

Potrivit portalului Nokta, printre organizatorii mitingului de protest se regăsesc Ilia Uzun, başkanul interimar al Găgăuziei, şi Mihail Vlah, consilerul fostei başcane Evghenia Guţul, încarcerată în Penitenciatul nr. 13. Ultimul a fost surprins în timp ce împărţea placate şi instruia protestatarii să nu răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Acelaşi portal mai informează că participarea la miting a fost cu mult sub aşteptări.

Consilierul Evgheniei Guțul, Mihail Vlah, a distribuit participanților la miting postere, purtând sloganuri politice și religioase despre Găgăuzia ortodoxă, Moldova tradițională și „românizare”. În timpul discursului său, el s-a adresat nu doar mulțimii, ci și comunității internaționale.

„Văd că Trump, președintele american, creează acum un Consiliu de Pace alternativ, asemănător ONU. Așadar, vreau ca ambasada americană să vorbească cu mitropolitul Vladimir, așa cum au făcut-o, și să le spună moldovenilor să-și păstreze identitatea și statalitatea.

Astăzi au loc tulburări globale majore, remanieri globale majore. Vedeți, SUA pot lua cu ușurință președintele altei țări, pot spune că vor Groenlanda sau pot lua încă o bucată de gheață.

La noi au experimentat asta anul trecut când l-au închis pe bașcan fără proces sau anchetă, dându-i șapte ani. Știm că bașcanul Găgăuziei este în închisoare ilegal. Către președintele Donald Trump și liderii mondiali: Nu mai încălcați suveranitatea Moldovei. Treziți-vă imediat!”, a spus Vlah.

Ilia Uzun a vorbit la miting și a acuzat guvernul și parlamentul de crearea unui presupus „regim totalitar” și de preluarea controlului asupra mass-media. Uzun s-a concentrat în special pe finanțarea organizațiilor neguvernamentale din afara ţării.

„Ei ascultă de Soros, pentru ei, nu există țară. Nu au cucerit doar Moldova, au cucerit toată Europa. Vreau să le spun: când spuneți că vreți să vă alăturați României, vreți unificare, sunteți cetățeni români.

Vă rog, traversați Prutul și rămâneți acolo. Și dacă este necesar, vă vom cumpăra un bilet, vă vom pune într-un taxi și vă vom trimite. Puteți trăi acolo, în timp ce noi vom trăi în Moldova noastră liberă și independentă, iar Moldova va fi a moldovenilor și a tuturor naționalităților care trăiesc pe acest pământ frumos”, a declarat Uzun.

Organizatorii mitingului de la Comrat, care s-au autodeclarat „patrioţii găgăuzi” au dat citirii o rezoluţie care reprezintă un ultimatum către guvernarea centrală de la Chişinău.

„Noi, patrioții Găgăuziei, exprimăm voința de neclintit a poporului:

Cerem eliberarea lui Guţul;

Cerem lichidarea Cancelariei de Stat din Găgăuzia;

Facem apel la Găgăuzia să „se unească în jurul Comitetului Executiv”;

Oprim retragerea Moldovei din CSI;

Convocăm alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei;

Facem referire la referendumul ilegal din 2014 „privind dreptul la autodeterminare externă în cazul pierderii statutului de stat independent de către Moldova;

Dumnezeu este cu noi” , se arată în rezoluție.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a întreprins, vineri, o vizită la Comrat unde a avut discuții cu deputați din Adunarea Populară a regiunii despre problema alegerilor din autonomie și ieșirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Potrivit surselor TVR Moldova, diplomatul rus și demnitarii găgăuzi au luat prânzul la Restaurantul „Duet”, după care au părăsit localul fără să plătească nota de plată.

În acelaşi timp, Ozerov a făcut Comratului o donaţie de manuale şi literatură cu profil pedagogic în limba rusă.

Potrivit portalului gagauinfo.md, la Comrat, diplomatul a fost primit de Ilia Uzun, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei, și de Nikolai Ormanji, președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuziei.

O atenție deosebită în cadrul discuțiilor a fost acordată alegerilor legislative, care vor avea loc în regiune, și „riscurilor potențiale” asociate inițiativelor aflate în discuție în prezent privind retragerea Republicii Moldova din CSI.