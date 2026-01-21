CSJ suspendă hotărârile Adunării Populare din Găgăuzia. Alegerile din 22 martie, sub semnul întrebării

Republica Moldova. Un nou blocaj juridic pune sub semnul întrebării organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea instituțiilor electorale ale autonomiei.

Decizia este irevocabilă și creează un context în care scrutinul planificat pentru 22 martie 2026 ar putea fi amânat sau nerezultat recunoscut oficial.

CSJ a anulat decizia Curții de Apel Sud, care respinsese anterior cererea de suspendare, și a stabilit că hotărârile AP nr. 501 și nr. 502 din 16 decembrie 2025 nu pot produce efecte juridice până la examinarea completă a cauzei. Instanța a invocat „suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea actelor administrative contestate”, justificând astfel aplicarea măsurii provizorii de suspendare.

Curtea a subliniat că, potrivit Codului electoral al Republicii Moldova, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei este singurul organ electoral recunoscut, iar legislația națională nu admite existența unei Comisii Electorale Centrale a Găgăuziei sau a unor concepte precum candidat de bază sau candidat de rezervă. Deci, organizarea alegerilor de către un organ neprevăzut în lege ar putea anula rezultatele scrutinului.

Șeful Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, Serghei Cernev, a avertizat că principalul pericol nu este doar blocarea procesului electoral, ci posibila nerecunoaștere a alegerilor de către instanțe, dacă acestea vor fi organizate de un organ electoral ilegal. Potrivit lui, situația a fost menținută intenționat pentru a crea tensiuni politice înainte de alegerile parlamentare din septembrie 2025.

Președintele interimar al Adunării Populare, Nikolai Ormanji, a declarat că decizia CSJ a generat un haos politic și a făcut imposibilă organizarea alegerilor planificate pentru 22 martie. Deputații urmează să se întrunească în ședință extraordinară pe 22 ianuarie pentru a discuta situația.

Mandatul actual al Adunării Populare a expirat pe 12 noiembrie 2025, iar legea prevede organizarea alegerilor până pe 16 noiembrie. Blocajul instituțional, cauzat de dizolvarea Comisiei Electorale din 2023 și disputele politice ulterioare, a împiedicat pregătirile tehnice, iar votul nu a avut loc nici în 2025.