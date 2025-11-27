Alegeri în Găgăuzia. Parlamentul regional va fi ales pe 22 martie 2026

Republica Moldova. Alegerile pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei sunt programate pentru 22 martie 2026. Data a fost stabilită în ședința din 27 noiembrie, după discuții aprinse privind organizarea scrutinului în condițiile în care autoritatea electorală din regiune se află în incertitudine.

Deputatul Vladimir Kîssa, raportorul comisiei de profil, a propus data de 22 martie, subliniind necesitatea de a asigura funcționalitatea Comisiei Electorale din Găgăuzia. Aceasta trebuie să declanșeze procedurile electorale cu 90 de zile înainte de scrutin.

În funcție de decizia Curții Supreme de Justiție, care urmează să fie pronunțată până la sfârșitul zilei de 27 noiembrie, se va decide fie reactivarea Comisiei Electorale regionale, desființată în 2023 la inițiativa președintelui AP, Dmitri Constantinov, fie convocarea unei comisii electorale provizorii, a cărei formare este, de asemenea, pe rol la Curtea de Apel.

Potrivit lui Constantinov, care și-a anunțat între timp demisia din funcția de președinte, chiar dacă instanța va decide păstrarea vechii Comisii Electorale, unii membri nu mai sunt disponibili. Pentru asigurarea funcționalității acesteia este necesar timp suplimentar.

Deputatul Grigori Diulger a criticat decizia lui Constantinov, acuzându-l de blocaj electoral, și a pledat pentru organizarea alegerilor cât mai curând, astfel încât locuitorii să-și poată alege reprezentanții fără întârziere. Diulger propusese ca alegerile să aibă loc pe 15 februarie, însă această dată a fost considerată riscantă de unii parlamentari, dat fiind faptul că nu se știe exact când Comisia Electorală va deveni funcțională.

Petr Fazlî a venit cu o altă propunere, amânarea scrutinului pentru 10 mai, pentru a evita desfășurarea campaniei electorale în perioada Postului Paștelui și pentru a permite alegătorilor să participe după încheierea lucrărilor agricole de primăvară.

În urma votului, 15 deputați au optat pentru organizarea alegerilor pe 22 martie, în timp ce 11 parlamentari au votat pentru 10 mai.

Mandatul actual al Adunării Populare a expirat la 12 noiembrie, iar stabilirea unei date clare pentru scrutin este esențială pentru continuitatea procesului legislativ regional.

Amintim că în data de 14 noiembrie, Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat că a depus cererea de demisie după aproape patru ani în fruntea legislativului local. Oficialul a subliniat că decizia sa este motivată de starea de sănătate și a respins ipoteza unor presiuni politice.

Dmitri Constantinov, în vârstă de 72 de ani, a fost ales președinte al Adunării Populare de la Comrat în februarie 2022, după 14 încercări eșuate ale deputaților locali de a desemna un lider. Anterior, între 2012 și 2016, Constantinov a mai ocupat aceeași funcție.