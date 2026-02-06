Răzvan Burleanu, anunț despre starea de sănătare a lui Mircea Lucescu: Suntem pregătiți pentru orice scenariu

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu, internat în spital de la începutul săptămânii. Oficialul de la „Casa Fotbalului” a transmis că problemele nu sunt atât de mari, dar există soluții pentru echipa națională, pentru meciul crucial cu Turcia, de la data de 26 martie.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat în toată această perioadă de timp constant, l-am vizitat în spital în această perioadă de timp și pot să vă spun, așa cum ați văzut și în comunicatul oficial al Federației Române de Fotbal, care implicit are la bază și punctul de vedere al domnului Lucescu, că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital, nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm ca în zilele următoare să fie externat, după care, practic, ceea ce domnul Lucescu își dorește, încă o opinie medicală în ceea ce privește situația lui”, a transmis Răzvan Burleanu.

„Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat în această perioadă de timp și, totodată, am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoție.

În același timp, domnul Lucescu și familia lui își doresc și un al doilea punct de vedere, o a doua opinie, de această dată din afara țării, astfel încât, în perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală a domnului Lucescu”, a mai spus președintele FRF.

„Prioritatea numărul unu este starea lui medicală, după care, practic, ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci din aceste două finale pe care le avem și pe care ne dorim să fie Mircea Lucescu să fie la cel mai înalt nivel.

În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Cu siguranță vom merge în orice direcție abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu, pe de o parte validată de medicii la nivel național și apoi confirmată de medicii de la nivel internațional”, a conchis Burleanu.