Atentat sinucigaș într-o moschee din capitala Pakistanului. Cel puțin 31 de persoane, ucise

Într-un nou atentat la o moschee șiită din capitala Pakistanului, Islamabad, cel puțin 31 de persoane și-au pierdut viața și alte 169 au fost rănite, a fost comis vineri, potrivit autorităților locale și unor relatări ale agenției Reuters.

Explozia, descrisă ca un atac sinucigaș la locul de cult, a avut loc în timpul rugăciunilor de vineri și a provocat un val de reacții din partea forțelor de ordine și a comunității internaționale.

Autoritățile din Islamabad au confirmat că explozia a fost rezultatul unui atac sinucigaș la moscheea Khadija Tul Kubra, situată în cartierul Tarlai Kalan al capitalei pakistaneze.

Conform declarațiilor oficiale, cel puțin 31 de credincioși au pierdut viața în urma detonării, iar 169 de persoane au fost transportate la spitalele din zonă cu răni variate, unele dintre acestea fiind în stare gravă.

Potrivit unui oficial din administrația districtuală Islamabad, faptul că explozia s-a produs în timpul rugăciunilor de vineri indică o țintă deliberată asupra unui lăcaș de cult în momentul în care era aglomerat.

Detaliile despre modul în care atacatorul a intrat sau a detonat dispozitivul nu au fost încă oficial confirmate.

Impactul a fost imediat resimțit în comunitate: imagini și relatări preliminare arată scene dramatice cu persoane rănite pe podeaua moscheii și transportate urgent către vehiculele medicale de urgență, în timp ce forțele de securitate au sigilat zona pentru investigații ulterioare.

Oficialii locali și naționali din Pakistan au condamnat ferm atentatul și au promis că vor identifica și aduce în fața justiției cei responsabili.

Purtătorii de cuvânt ai autorităților au declarat că ancheta este în curs și că se colectează probe pentru a stabili dacă există legături regionale sau internaționale ale celor implicați în planificarea atacului.

Până în acest moment, nicio grupare militantă nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atentat, iar sursele oficiale nu au oferit informații despre posibilii organizatori sau motivele din spatele atacului.

Ancheta este însă în desfășurare, iar forțele de securitate au intensificat măsurile de securitate în întreaga capitală și în zonele de rugăciune importante.

Acest atentat la o moschee șiită se înscrie într-un context mai larg de violențe și atacuri sectare din Pakistan, unde comunitățile minoritare au fost vizate în repetate rânduri în ultimii ani.

Moscheile și alte locuri religioase au fost ținte ale unor explozii și atacuri sinucigașe și în trecut, soldate cu zeci de victime.

Experții observă că violențele de acest fel reprezintă provocări semnificative pentru securitatea internă a Pakistanului și subliniază necesitatea unor măsuri susținute de combatere a extremismului și de protejare a lăcașelor de cult și a adunărilor religioase.