Robert Schwartz, președintele-director general al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), își va pierde funcția în urma deciziei Curții Constituționale referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliului de Administrație al SRR. Mandatul acestuia a fost obținut după ce a fost propus de USR și votat de Parlament.

CCR a decis că procedura prin care au fost desemnați membrii Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune a încălcat prevederile constituționale privind reprezentarea parlamentară. Potrivit hotărârii, actele de numire „își încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României”.

Robert Schwartz a reacționat după publicarea motivării Curții, precizând că nu intenționează să comenteze decizia. El a atras însă atenția asupra opiniei separate formulate în cadrul CCR și publicate în Monitorul Oficial din 4 septembrie.

„Aşa cum nu am comentat decizia CCR nici atunci când a fost luată (29.04.), aşa nu am ce comenta nici acum, după publicarea ei. Vă recomand să citiţi şi să prezentaţi publicului - pentru echidistanţă - şi opinia separată”, a transmis Robert Schwartz.

Șeful Radioului Public a invocat și prevederile European Media Freedom Act, în special articolul 5, despre care consideră că ar trebui aplicat și în România. Acesta stabilește principii privind independența editorială și funcțională a serviciilor publice de media, procedurile de numire și demitere a conducerii, precum și finanțarea acestora.

„Pentru bunăstarea media publice ar fi de dorit ca European Media Freedom Act (EMFA) să fie aplicat şi în România, în mod special art. 5”, a mai afirmat Schwartz.

Judecătoarea CCR Iulia Scîntei a avut o opinie separată în această speță. Ea susține că principiul configurației politice ar fi fost respectat în procedura parlamentară, deoarece reprezentarea politică rezultată în urma alegerilor este reflectată prin grupurile parlamentare constituite în Legislativ.

Parlamentul a votat componența Consiliilor de Administrație ale TVR și Radio România la 18 noiembrie 2025. CCR a pronunțat decizia de neconstituționalitate pe 29 aprilie 2026, iar motivarea a fost emisă la 3 septembrie și publicată în Monitorul Oficial pe 4 septembrie.