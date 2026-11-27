Republica Moldova. Ziua Națională a României a fost marcată în plenul Parlamentului Republicii Moldova printr-un mesaj de felicitare și un moment de aplauze. La finalul ședinței din 27 noiembrie, președintele Legislativului, Igor Grosu, a vorbit despre identitatea românească și i-a îndemnat pe deputați să transmită felicitări României. Totodată, le-a cerut să-i mulțumească pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.

Mesajul a fost urmat de aplauze. Majoritatea deputaților s-au ridicat în picioare. Unii reprezentanți ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor au preferat însă să rămână pe scaune. Igor Grosu a făcut referire la identitatea românească și a spus că aceasta nu depinde de documentele pe care le dețin oamenii sau de faptul că își asumă ori nu public această apartenență.

„Și noi, ca români, toți aici, unul ca unul, cu documente sau fără documente, chiar și acei care nu recunosc public, oricum sunteți români. Voi nu știți că sunteți români, vă spun eu. Să mergem, să spunem La mulți ani, România, și să-i mulțumim pentru tot ce face pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu.

Imaginile video din plenul Legislativului arată că nu toți deputații socialiști și comuniști s-au alăturat momentului de felicitare. Mai mulți dintre aceștia au rămas pe scaune în timp ce ceilalți parlamentari aplaudau.

Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an la 1 Decembrie. Data marchează Marea Unire din 1918, înfăptuită la Alba Iulia.

Unirea Transilvaniei cu România a fost precedată de alte două momente istorice importante. La 27 martie 1918 a fost votată Unirea Basarabiei cu România, iar la 28 noiembrie 1918 a urmat Unirea Bucovinei.

Astfel, 1 Decembrie a devenit simbolul unității naționale a românilor.

Republica Moldova va fi reprezentată și în acest an la parada militară organizată pe 1 Decembrie, la București, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Douăzeci de militari ai Armatei Naționale vor defila în Piața Arcului de Triumf. Detașamentul va fi format din militari ai Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare” din Chișinău și ai Companiei Garda de Onoare.

Grupul va fi condus de căpitanul Petru Grecu. Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi purtat de locotenentul-major Nicolae Nosulco. La parada din acest an vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și securitate din România. Lor li se vor alătura peste 300 de militari străini din 16 țări.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Participarea militarilor moldoveni la parada de la București este o tradiție începută în 2014. Aceasta a fost întreruptă doar în anii în care au fost impuse restricții din cauza pandemiei.

România este unul dintre principalii parteneri strategici ai Republicii Moldova și un susținător constant al integrării europene a țării.

De-a lungul anilor, Bucureștiul a oferit Chișinăului sprijin financiar, logistic și umanitar. Ajutorul a vizat mai multe domenii importante pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Printre acestea se numără modernizarea instituțiilor de învățământ, dezvoltarea infrastructurii și consolidarea securității energetice. România a contribuit, de asemenea, la gestionarea unor situații de criză cu care s-a confruntat Republica Moldova.