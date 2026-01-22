Politica

Bogdan Chirițoiu, noul președinte al Consiliului de Administrație al ACER

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), a anunțat agenția Uniunii Europene care supervizează buna funcționare a piețelor de energie, inclusiv electricitate, gaze naturale și hidrogen.

Chirițoiu, la șefia ACER

Anunțul oficial al Consiliului Concurenței confirmă alegerea lui Chirițoiu, care va ocupa această poziție pentru un mandat de doi ani, participând la ședințele periodice ale Consiliului de Administrație. Numirea sa a fost făcută de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Guvernului României.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administrație de a-mi încredința această funcție oferă cadrul pentru continuarea proiectelor și obiectivelor urmărite în cadrul agenției. Prioritățile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Politica energetică, una din principalele provocări

În discursul său, Chirițoiu a subliniat importanța cooperării între ACER și autoritățile naționale de reglementare, un element esențial pentru consolidarea rezilienței la șocuri externe.

„Politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene, atât din perspectiva rezilienței și competitivității economice, cât și a obiectivelor de decarbonizare.

Provin dintr-o instituție națională, autoritatea română de concurență, care a beneficiat în mod semnificativ de cooperarea cu agențiile din celelalte state membre, sub coordonarea Comisiei Europene”, a adăugat oficialul.

Ce planuri are Chirițoiu

Chirițoiu a precizat că o colaborare mai strânsă între ACER și autoritățile naționale va fi benefică în special în domeniul investigațiilor REMIT, regulamentul european care urmărește prevenirea manipulării piețelor angro de energie și a tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate.

ACER funcționează ca un cadru de coordonare între autoritățile de reglementare europene, sprijinindu-le în procesul decizional și în asigurarea unui sistem energetic integrat, competitiv și sigur.

Prin activitatea sa, agenția contribuie la stabilitatea pieței europene de energie și la atingerea obiectivelor de decarbonizare ale UE, sprijinind în același timp transparența și echitatea în tranzacțiile transfrontaliere.

Proiecte speciale