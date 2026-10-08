Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul pe care îl conduce nu va susține formarea unui guvern tehnocrat, argumentând că o astfel de formulă nu ar avea suficientă forță în Parlament pentru a adopta măsurile necesare în perioada următoare. Liderul PSD i-a transmis această poziție și premierului desemnat, Luca Niculescu, la întâlnirea pe care au avut-o.

Sorin Grindeanu consideră că România are nevoie de un Guvern politic, construit în jurul unei majorități parlamentare asumate și transparente. El a invocat printre prioritățile următoarei perioade rectificarea bugetară și adoptarea Legii bugetului, măsuri despre care susține că ar fi dificil de trecut prin Parlament de către un cabinet tehnocrat.

„Noi nu susținem și am transmis prim-ministrului desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire și să atingă țintele, nici măcar pe termen scurt, pe care și le-ar propune orice guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD și-a argumentat poziția prin experiența Guvernului condus de Dacian Cioloș în urmă cu aproximativ zece ani. Potrivit lui Grindeanu, deși acel cabinet a fost votat de o majoritate foarte largă în Parlament, ulterior a ajuns să fie perceput drept „guvernul nimănui”.

În opinia sa, un Executiv tehnocrat ar întâmpina dificultăți atunci când ar trebui să vină în Parlament cu proiecte importante, inclusiv bugetul de stat.

„Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu, cu bugetul, nu-l văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest tip”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a subliniat că formațiunea sa susține o soluție politică, bazată pe o majoritate parlamentară clară și asumată. El a admis că ar putea exista și o „majoritate de conjunctură”, însă a precizat că PSD nu intenționează să facă parte dintr-o asemenea formulă.

„Trebuie să existe o soluție politică, o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată, așa cum am spus, transparentă”, a conchis liderul social-democrat.