Citat la DNA Iași, europarlamentarul Rareș Bogdan așteaptă ora la care procurorul care instrumentează dosarul Bogos îl va chema pentru audiere. Acesta, conform surselor EvZ.ro, se află la Iași și urmează să răspundă la înrebările legate de întâlnirea pe care a avut-o cu șeful DSVSA Vaslui Mihai Ponea.

Surse judiciare au precizat pentru EvZ.ro că în dosar există înregistrări care confirmă o singură întâlnire cu Ponea, care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, înainte de demararea anchetei.

În cursul acestei întrevederi, Ponea i-ar fi povestit lui Rareș Bogdan despre problema pe care o are cu afaceristul Fănel Bogos și tot ceea ce se întâmpla la acel moment, iar europarlamentarul l-a ascultat și apoi i-a spus la final doar atâta:

Ponea susține că ar fi fost chemat la Rareș Bogdan acasă și pe un bilețel era numele lui Bogos. Urmează ca Rareș Bogdan să explice anchetatorului toate aceste aspecte.

Potrivit unor stenograme aflate la dosar, fostul general SIE Nicolae Iana l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan în 27 august 2025 și i-ar fi propus o întâlnire într-un spațiu privat, ferit de fotografii.

La această întâlnire urmau să fie prezenți foști angajați ai serviciilor secrete, despre care interlocutorul ar fi susținut că dorește să îi introducă într-o rețea de relații și influență.

Din dosarul Bogos, la această oră, există disjungerea în care avocata Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului are calitate de suspect, fiind acuzată de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Fănel Bogos ar fi apelat - susțin anchetatorii - la rețele de influență pentru a-l schimba pe Mihai Ponea de la conducerea DSVSA Vaslui. Și Mihai Barbu, fost președinte PNL Vaslui și fost trezorier al PNL e pus sub acuzare pentru că ar fi săvârșit aceeași infracțiune.

Evz a aflat că, în acest dosar, când a fost audiată, Cristina Trăilă a explicat că nu a utilizat nicio influență pentru ca Bogos să fie primit la premierul Ilie Bolojan și că la ea, la Guvern, s-a prezentat doar șeful ANSVSA Alexandru Bociu, care i-ar fi spus că ar trebui schimbați niște directori și adusese cu el o listă cu directorii DSVSA-urilor din țară unde Bociu puncta la fiecare din ei afilierea politică.

Pe această listă, care acum se află la dosar, Ponea apărea drept afiliat PSD deși el era PNL. După această întrevedere, se pare că Bociu ar fi devenit denunțător la DNA.

Conform informațiilor EvZ, ancheatorii l-ar putea cita pentru audiere și pe preşedintele AUR, George Simion. Acesta a declarant recent că un apropiat al omului de afaceri Fănel Bogos, cercetat în dosarul în care inclusiv premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat la DNA în calitate de martor, a venit la el să reclame că se produc „abuzuri” în dosar. Simion susţine că l-a trimis pe apropiatul afaceristului la Comisia de Abuzuri din Parlament.

„Nu am avut o relaţie cu domnul Bogos, ţin minte că la un moment dat a venit cineva - marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea - a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva şi am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaţilor sau de la Senat, dar nu văd ce relevanţă ar avea asta. A venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, şi mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la Comisia de Abuzuri”, a declarat public Simion.