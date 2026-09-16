Prognoza meteo, 16 septembrie. ANM anunță temperaturi de 30 de grade

Prognoza meteo pentru miercuri, 16 septembrie, indică vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere și maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Potrivit ANM, după-amiaza și seara sunt așteptate însă înnorări și ploi slabe în unele zone montane și submontane, iar dimineața și noaptea se va forma ceață, mai ales în centrul și estul țării.

În sud-est, temperaturile se vor situa în apropierea valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie.

Cerul va avea un aspect variabil, cu perioade predominant senine în timpul dimineții și al nopții.

Pe parcursul după-amiezii și al serii vor apărea înnorări, iar pe arii restrânse sunt prognozate ploi slabe în Carpații Orientali și Carpații Meridionali. Precipitații pot apărea și în zona dealurilor subcarpatice ale Munteniei, iar izolat sunt posibile și în Moldova și Dobrogea.

Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud-vestul Olteniei, unde temperaturile vor ajunge la aproximativ 30 de grade.

În timpul nopții, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. La polul opus, în Dealurile de Vest și pe litoral sunt prognozate temperaturi minime de 17...18 grade.

Dimineața și noaptea se va forma ceață pe alocuri, în special în regiunile centrale și estice.

În Capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă, cu temperaturi apropiate de valorile climatologice normale pentru data de 16 septembrie. Cerul va fi variabil și predominant senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperatura maximă din București va ajunge la 26...27 de grade. În timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 10...13 grade.

În zonele montane, temperaturile vor continua să crească miercuri. Vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii septembrie în majoritatea masivelor.

Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine în timpul dimineții și al nopții. După-amiaza și seara sunt însă prognozate înnorări și ploi slabe, pe arii restrânse, în Carpații Orientali și Carpații Meridionali.

Vântul va sufla slab și moderat în zona montană.