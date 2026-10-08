Republica Moldova. Executorii judecătoreşti au aplicat sechestru, al patrulea la număr, pe casa de lux al fostului deputat PSD, Cristian Rizea, de pe strada Cireşilor din Chişinău.

Imobilul urmează să fie vândut la licitaţie pentru recuperarea prejudiciului de 300.000 de euro, cauzat statului român de e Cristian Rizea prin infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Totodată, Fiscul de la Chişinău urmează să încaseze în urma comercializării casei de pe strada Cireşilor o obligație fiscală de 1.964.922,13 lei moldovenești, aproximativ 100.000 de euro, stabilită de Serviciul Fiscal de Stat pe numele soției lui Cristian Rizea.

Cu aproape 15 minute înainte ca să-şi facă apariţia executorii, Zona a fost inspectată de Eugen Lazăr, unul din oamenii de încrederea a lui Rizea la Chişinău. Din informaţia deţinută de de EvZ, acesta se ocupă, la comanda lui Cristian Rizea, de realizarea imaginilor foto şi video, utilizate şi distribuite ulterior de partenerul lui Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea TV.

În scurt timp, zona a fost inspectată de încă doi bărbaţi cu constituţie atletică.

Cu cinci minute înainte să înceapă acţiunea de executare silită, poarta a fost descuiată cu cheia de un bărbat însoţit de doamnă mai în vârstă. Deşi a spus că nu locuieşte acolo, bărbatul a intrat în gospodărie şi a încuiat poarta.

Vecinii ne-au spus că acesta este Serghei Belinschi, un om de afaceri, care închiriază de aproape o lună casa lui Rizea. Acesta deţine în apropiere, pe aceeaşi stradă, o casă, unde se efectuează lucrări de reparaţie. Din care motiv închiriază casa lui Rizea.

Executorii judecătoreşti s-au prezentat la casa de pe strada Cireşilor 38/1 pe 7 octombrie, la ora 11.00, aşa cum era anunţat în înştiinţarea semnată de executorul Valerian Nistor la 29 septembrie. Împreună cu executorii a venit şi Sergiu Barbăneagră, avocatul lui Cristian Rizea de la Chişinău.

Jurnaliştilor li s-a refuzat accesul. În schimb i-au permis să asiste la acţiunile executorilor lui Eugen Lazări. Precum şi celor doi bărbaţi cu constituţie atletică, care au inspectat iniţial zona. Deşi aceştia nu aveau niciun statut procesual.

Împreună cu Lazări, a venit şi o doamnă, care s-a prezentat Magdalena Neamţu. „Avem o treabă mai confidenţială. Deocamdată suntem în executarea unui act pe care nu avem voie să-discutăm nici măcar cu jurnaliştii”, ne-a declarat aceasta, fără să ofere alte detalii.

Sursele EvZ au identificat-o pe doamna din imagine drept Magdalena Nenciu, reprezentată de familia Rizea să le reprezinte interesele prin procură.

Acţiunile executorilor au durat aproape o oră şi un sfert. Atât executorii, cât şi susţinătorii lui Rizea, au refuzată să facă declaraţii.

Sursele noastre ne-au comunicatcă că executorii au reuşit să-şi facă treaba.

Conform Codului de Executare al Republicii Moldova, Rizea are la dispoziţe şapte zile să contesteze actul de aplicare a sechestrului şi executarea silită în instanţă. Dacă acestea vor fi menţinute de judecătri, atunci executorii vor avea dreptul să organizeze o licitaţie publică pentru a vinde imobilul.

Familia Rizea va avea prioritate printe doritorii e a procura imobilul. Preţul însă urmează a fi stabilit de executorul judecătoresc. De asemenea, Rizea va fi drept să găsească el un cumpărător al imobilului. Doar că preţul să nu fie mai mic decât cel pe care îl va propune executorul.

Casa a fost dată în exploatare în noiembrie 2011, iar în 2015 a fost scoasă în vânzare cu 451.000 de euro. Rizea a cumpărat casa în toamna anului 2021. Între timp, preţurile la imobile au mai crescut. Experţii imobiliari evaluiază casa lui Rizea la cca 600.000 de euro.

După fiecare licitaţie nereuşită, executorul este în drept să scadă preţul imobilului.

După ce Inspectoratul Fiscal de Stat va încasa obligaţiunea fiscală de aproximativ 100.000 de euro, stabilită de Fisc pe numele soției lui Cristian Rizea, şi va transfera 300.000 de euro statului român, nu vor mai rămâne bani pentru restituirea prejudiciilor victimelor lui Cristian Rizea, care speră să-şi recupereze prejudiciile dacă va fi vândută casa de pe strada Cireşilor.

Sursele EvZ susţin că pe imobilul de pe strada Cireşilor 38/1 a fost aplicat sechestru de trei ori până la cel aplicat pe 7 septembrie.

În primul caz, este vorba despre dosarul de spălare de bani care se află în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCCOCS).

Al doilea sechestru a fost aplicat în dosarul pe numele lui Rizea, intentat pentru escrocherie de către Inspectoratul de Poliţie al sectorului Centru din Chişinău. Dosarul a pornit de la plângerea liderului partidului „NOI”, Vladimir Dachi. Politicianul l-a denunţat pe Rizea că l-a indus în eroare şi i-a dat 8.000 de euro sub pretextul unor nevoi familiale urgente și 315.000 de euro destinați cumpărării vilei din strada Cireșilor.

Al treilea sechestru a fost aplicat pentru asigurarea acţiunii în dosarul civil intentat de Belescu pentru returnarea împrumutului.

În înştiinţarea trimisă lui Rizea, executorul Valerian Nistor mai scrie că urmează să fie executate şi „multiple amenzi contravenţionale”, care i-ai fost aplicate lui Rizea în timp cese afla la Chişinău.

Singurul bun deţinut de Cristian Rizea la Chişinău în afara imobilului de pe strada Cireşilor rămâne automobilul, estimat la 120 de mii de euro. Pe care, deasemenea, a fost aplicat de mai multe ori sechestru. Mijlocul e transport se aglă la Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI).

În timp ce executorii judecătoreşti se aflau în exerciţiul funcţiunii în casa lui Rizea, la poartă a venit poştaşul. Acesta a adus două scrisori recomandate de la Veaceslav Belescu pentru Serghei entru Serghei Belinschi şi Jozette Rizea.

Belinschi a refuzat să primească scrisoarea. Iar lui Jozette nu i-a fost înmânată pentru că lipsea. Deşi în curtea se afla persoana împuternicită prin procură să reprezinte interesele soţiei fostului deputat PSD.

Solicitat de EvZ, Belescu a comunicat să a expediat celor doi înştiinţări că urmează să ridice bunurile din casă – tablouri, mobilă, electrocasnice, în contul datoriei pe care o are Cristian Rizea faţă de el. Şi că deţine în acest sens un act emis de un executor judecătoresc.