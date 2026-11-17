Curentul de meteori Leonide ajunge la maximul de activitate în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026, când observatorii ar putea vedea până la aproximativ 15 stele căzătoare pe oră, în condiții atmosferice favorabile.

Potrivit NASA, intervalul cel mai bun pentru observarea fenomenului este reprezentat de orele dinaintea răsăritului, după ce Luna coboară sub orizont.

Fenomenul astronomic poate fi urmărit și din România, fără telescop sau alte instrumente speciale. Vizibilitatea va depinde de nebulozitate, de poluarea luminoasă și de posibilitatea de a observa cerul într-un interval suficient de întunecat.

Leonidele sunt cunoscute pentru viteza mare a meteorilor și pentru dârele luminoase pe care le lasă în atmosferă.

Leonidele sunt active în fiecare an în luna noiembrie, iar în 2026 perioada de activitate se desfășoară între 6 și 30 noiembrie. Maximul este asociat nopții de 17 spre 18 noiembrie, iar cele mai bune condiții de observare sunt așteptate în a doua parte a nopții, până în apropierea zorilor.

NASA estimează că, în condiții ideale, pot fi observate aproximativ 15 meteori pe oră. Numărul real poate fi mai mic, în special pentru persoanele care urmăresc fenomenul din orașe, unde iluminatul artificial reduce vizibilitatea celor mai slabi meteori.

Potrivit recomandărilor agenției spațiale americane, observatorii ar trebui să aleagă un loc cu cer cât mai întunecat și să aștepte ca ochii să se adapteze la lipsa luminii artificiale.

Curentul de meteori Leonide este asociat cometei 55P/Tempel-Tuttle, care înconjoară Soarele o dată la aproximativ 33 de ani. Pe măsură ce cometa înaintează pe orbită, lasă în urmă particule de praf și fragmente de material.

Atunci când Pământul traversează această zonă, particulele pătrund în atmosferă cu viteze foarte mari și produc dârele luminoase cunoscute sub numele de stele căzătoare.

Potrivit NASA, Leonidele se deplasează cu aproximativ 70 de kilometri pe secundă. Sunt printre cei mai rapizi meteori asociați curenților anuali, iar unele dintre aparițiile lor pot produce dâre luminoase persistente.

Denumirea curentului vine de la constelația Leu (Leo), din care meteorii par să pornească atunci când sunt observați de pe Pământ. Acest punct aparent de origine se numește radiant. În realitate, meteorii pot traversa diferite regiuni ale cerului, astfel că observatorii nu trebuie să privească exclusiv spre constelația Leu.

Condițiile de observare din 2026 sunt relativ favorabile în a doua parte a nopții. Luna se află în apropierea primului pătrar și va coborî sub orizont în jurul miezului nopții, ceea ce va permite observarea meteorilor mai puțin strălucitori.

Organizația Internațională pentru Meteori (IMO) estimează că activitatea Leonidelor poate ajunge la aproximativ 17 meteori pe oră în latitudinile nordice, în condiții ideale și în intervalul dinaintea zorilor. Estimarea NASA este de aproximativ 15 meteori pe oră.

Aceste valori reprezintă estimări astronomice, nu un număr garantat de apariții vizibile. În zonele urbane, unde iluminatul stradal și clădirile produc poluare luminoasă, numărul meteorilor observați poate fi considerabil mai mic.

Pentru a observa Leonidele, astronomii recomandă alegerea unui loc aflat la distanță de sursele puternice de lumină. Zonele rurale, câmpurile deschise sau locurile situate în afara localităților oferă condiții mai bune.

Nu sunt necesare telescoape sau binocluri. Aceste instrumente limitează câmpul vizual, în timp ce meteorii pot apărea în orice parte a cerului.

Este recomandat ca observatorii să petreacă cel puțin 20 de minute în întuneric înainte de începerea observațiilor, pentru ca vederea să se adapteze. O zonă cât mai largă a cerului trebuie să rămână vizibilă, fără obstacole precum clădiri sau copaci înalți.

Curentul Leonide este cunoscut în istoria astronomiei pentru câteva episoade spectaculoase, în special cele din 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 și 2002. În acei ani, activitatea a crescut considerabil, ajungând în anumite perioade la sute sau chiar mii de meteori pe oră.

Aceste furtuni apar atunci când Pământul traversează regiuni deosebit de dense de particule lăsate de cometa Tempel-Tuttle. Pentru 2026, astronomii nu anticipează un asemenea episod excepțional.

Maximul Leonidelor din noaptea de 17 spre 18 noiembrie rămâne una dintre principalele ocazii de observare a unui fenomen astronomic în această lună. Pentru cei interesați, cele mai bune șanse de a vedea stelele căzătoare vor fi în orele dinaintea răsăritului, dacă vremea va permite observațiile.