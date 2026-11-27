Prognoza meteo, 27 noiembrie. Cerul va rămâne predominant închis în cea mai mare parte a intervalului, iar precipitațiile își vor face apariția temporar în mai multe zone. Pe parcursul zilei, acestea se vor semnala mai ales în jumătatea nordică a țării, urmând ca pe timpul nopții să se extindă îndeosebi spre sud și est. Cantitățile de apă vor fi în general între 2 și 6 l/mp, însă izolat, în regiunile sudice și estice, se pot depăși 10 l/mp, conform ANM.

Precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ploaie. Totuși, în special în cursul serii și al nopții, în Moldova, în estul Transilvaniei și în zonele montane, se vor consemna local precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste perimetre se va forma un strat de zăpadă cuprins între 2 și 5 cm, iar izolat pot apărea și depuneri de polei.

Vântul va prezenta intensificări slabe și moderate, dar în a doua parte a intervalului va prinde putere treptat în regiunile sud-estice, unde rafalele vor atinge în general 45...65 km/h. Temperaturile maxime vor porni de la 1 grad în nordul Moldovei și vor ajunge până la 13 grade pe litoral, în timp ce minimele se vor situa între -3 și 7 grade. Pe alocuri, dimineața sau noaptea, se va forma ceață.

În Capitală, regimul termic și starea cerului vor aduce o zi mohorâtă, cu vreme predominant închisă. Spre seară și pe parcursul nopții, va ploua temporar, iar cantitățile de apă acumulate vor fi de 1...5 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar va avea intensificări în a doua parte a intervalului, cu viteze estimate la 45...55 km/h. Maxima zilei în București se va situa între 8 și 9 grade, iar minima va coborî până la valori cuprinse între 1 și 3 grade.

Și la munte atmosfera va fi predominant închisă. În prima parte a zilei, doar pe arii restrânse vor cădea precipitații slabe mixte, existând condiții pentru depuneri de polei.

Începând de după-amiază, precipitațiile mixte vor deveni temporare în cea mai mare parte a zonei montane, acumulând 2...5 l/mp și izolat chiar 10 l/mp. Meteorologii avertizează că vor fi depuneri de polei și se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm.

Vântul va avea o intensitate slabă și moderată, însă în a doua parte a nopții se va intensifica treptat în Carpații de Curbură, unde vitezele vor ajunge în general la 40...60 km/h. În ceea ce privește temperaturile, valorile din timpul zilei vor înregistra o ușoară creștere față de ziua anterioară, dar temperaturile din timpul nopții vor intra pe o pantă descendentă.