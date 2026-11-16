Social Ploaie de stele pe cerul României, în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. Unde poate fi observat fenomenul







O ploaie de stele va putea fi urmărită în România în noaptea de marți spre miercuri, 17 spre 18 noiembrie 2026, când curentul meteoric Leonide va atinge intensitatea maximă. Potrivit Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău, în condiții ideale ar putea fi observați aproximativ 15 meteori pe oră. Fenomenul este vizibil cu ochiul liber, fără telescop, din zonele cu cer întunecat și poluare luminoasă redusă.

Curentul meteoric Leonide este activ între 6 și 30 noiembrie, însă cea mai mare activitate este așteptată în noaptea de 17 spre 18 noiembrie. În acest interval, pe cer pot apărea dâre luminoase provocate de particulele care pătrund în atmosfera terestră.

„În perioada 6 – 30 noiembrie este activ curentul meteoric Leonide, maximul curentului având loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, când se prezice că se vor vedea circa 15 de meteori pe oră”, anunță reprezentanții Observatorului Astronomic.

Leonidele apar atunci când Pământul traversează o regiune în care se află particule de praf și rocă lăsate în urmă de cometa Tempel-Tuttle.

În momentul în care aceste particule intră cu viteză mare în atmosfera Pământului, ele produc urme luminoase care pot fi observate de la sol. Fenomenul poartă denumirea științifică de meteor, fiind cunoscut popular drept stea căzătoare.

„Atunci când particulele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul ele se încing până iau foc, încălzind puternic şi moleculele de aer, formând astfel acel fenomen luminos căruia științific i se spune meteor, iar popular i se spune stea căzătoare”, explică muzeograful Maria Velea, pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic „Victor Anestin” din Bacău.

Numele Leonidelor provine de la constelația Leului, deoarece meteorii par să apară din direcția acesteia. Este vorba despre un efect de perspectivă, observat de pe Pământ.

Pentru a urmări fenomenul în condiții cât mai bune, astronomii recomandă alegerea unor locuri întunecate, departe de luminile orașelor.

Poluarea luminoasă poate reduce numărul meteorilor vizibili, motiv pentru care zonele cu iluminat artificial redus sunt cele mai potrivite pentru observare.

Ploaia de stele Leonide poate fi urmărită fără echipamente speciale, direct cu ochiul liber. Numărul meteorilor observați poate varia în funcție de condițiile de vizibilitate.

Maximul este așteptat în noaptea de marți spre miercuri, când activitatea curentului meteoric ar putea ajunge la aproximativ 15 meteori pe oră.

Pe lângă Leonide, un alt curent meteoric cunoscut este cel al Perseidelor, care atinge anual intensitatea maximă în luna august.

În 2026, Perseidele au putut fi observate în noaptea de 12 spre 13 august. Fenomenul se numără printre cele mai urmărite evenimente astronomice ale anului.