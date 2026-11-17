Două avioane militare rusești au fost detectate marți, 17 noiembrie, în apropierea coastei de est a Taiwanului, în aceeași zi în care Japonia a acuzat Moscova de încălcarea spațiului său aerian. Incidentele au avut loc înaintea vizitei președintelui rus Vladimir Putin în China, unde acesta urmează să participe la summitul liderilor APEC.

Potrivit informațiilor publicate de agenția Reuters, cele două rapoarte ale autorităților de la Taipei și Tokyo ar putea viza aceeași pereche de aeronave. Traseul prezentat de Ministerul japonez al Apărării indică faptul că aparatele au zburat de-a lungul coastei estice a Taiwanului, după ce au traversat zona din apropierea insulelor japoneze.

Evoluția este urmărită cu atenție în regiune, pe fondul relațiilor militare și diplomatice apropiate dintre Rusia și China, dar și al tensiunilor persistente din jurul Taiwanului.

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a detectat două aeronave militare rusești care au survolat zona din apropierea coastei de est a insulei, marți.

Potrivit comunicatului oficial, aparatele au părăsit ulterior zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului în partea de sud, în apropierea comitatului Taitung. Autoritățile nu au precizat tipul aeronavelor și nici nu au oferit detalii despre misiunea acestora.

Ministerul a transmis că a utilizat mijloace comune de informații, supraveghere și recunoaștere pentru a urmări întreaga desfășurare a activității aeriene și că a răspuns în mod corespunzător.

Taiwanul monitorizează în mod constant activitatea militară din jurul insulei, în special după intensificarea operațiunilor aeriene și navale ale Chinei în regiune.

Incidentul din Japonia a fost raportat în apropierea insulei Okinoshima, din prefectura Fukuoka, în sud-vestul țării.

Potrivit Ministerului japonez al Apărării, două aeronave suspectate că aparțin Rusiei au pătruns în spațiul aerian național în dimineața zilei de marți. Prima a fost detectată în jurul orei 4:07, iar cea de-a doua aproximativ două minute mai târziu.

Forțele de Autoapărare ale Japoniei au ridicat de la sol avioane de luptă pentru interceptare. Acestea au transmis avertismente aeronavelor suspectate și au luat măsurile necesare pentru monitorizarea deplasării lor.

Șeful Cabinetului japonez, Minoru Kihara, a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare la adresa securității.

„Încălcarea spațiului aerian al Japoniei de către aeronave rusești reprezintă o încălcare gravă a suveranității noastre. Aceasta ne amenință și siguranța și este complet inacceptabilă”, a declarat oficialul, potrivit Reuters.

Tokyo a transmis Moscovei un protest ferm pe cale diplomatică și a solicitat măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.

Ministerul japonez al Apărării a precizat că ultima încălcare confirmată a spațiului aerian japonez de către aeronave rusești avusese loc în septembrie 2024, în apropierea insulei Rebun, din nordul țării.

După incidentul din apropierea insulei Okinoshima, cele două aeronave au traversat strâmtoarea Tsushima, au trecut prin zona dintre insula japoneză Yonaguni și Taiwan și și-au continuat deplasarea spre Oceanul Pacific.

Insula Yonaguni este cel mai vestic teritoriu locuit al Japoniei și se află la aproximativ 100 de kilometri de coasta estică a Taiwanului.

O hartă publicată de Ministerul japonez al Apărării indică un traseu care continuă spre sud, de-a lungul coastei estice a Taiwanului. Această reprezentare susține ipoteza că aeronavele observate de cele două state ar putea fi aceleași.

Totuși, autoritățile nu au identificat public modelul aparatelor și nici nu au oferit informații despre scopul deplasării.

Există și o diferență importantă între cele două raportări: Japonia a anunțat o încălcare a spațiului său aerian suveran, în timp ce Taiwanul a raportat intrarea aeronavelor în zona sa de identificare a apărării aeriene (ADIZ). Aceasta din urmă este o zonă de monitorizare și identificare militară și nu trebuie confundată cu spațiul aerian național.

Incidentele au loc înaintea deplasării președintelui rus Vladimir Putin în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, unde este programat summitul liderilor Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Vizita se desfășoară într-o perioadă în care Moscova și Beijingul mențin relații diplomatice și militare apropiate. Cele două state au intensificat cooperarea în domeniul securității, iar apropierea lor este urmărită atent de Japonia, Taiwan și aliații occidentali.

Nu există însă informații oficiale care să stabilească o legătură directă între zborul aeronavelor rusești și vizita lui Putin în China. Nici autoritățile japoneze, nici cele taiwaneze nu au confirmat că deplasarea ar fi avut un scop legat de summit.

Incidentul se înscrie într-un context regional marcat de tensiuni militare persistente. În ultimii șase ani, Taiwanul a raportat în mod regulat prezența navelor militare chineze și a aeronavelor Forțelor Aeriene ale Chinei în apropierea insulei.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său, în timp ce insula este guvernată democratic și își menține propriile instituții și forțe armate.

În 2023, Taiwanul a detectat două nave de război rusești în apropierea coastei sale estice și a trimis aeronave și nave militare pentru monitorizarea acestora.

De asemenea, Taipei s-a alăturat Statelor Unite și aliaților occidentali în aplicarea unor sancțiuni extinse împotriva Rusiei, după invazia Ucrainei.