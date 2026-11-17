Republica Moldova. Artiștii care vor să reprezinte Republica Moldova la Eurovision 2027 se pot înscrie în Selecția Națională. Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), organizatorul național al concursului, a anunțat lansarea înscrierilor. Dosarele pot fi depuse până la 11 decembrie 2026, ora 17:00.

Următoarea etapă va fi cea a audițiilor live, programate pentru 19 decembrie 2026. Finala Națională va avea loc pe 30 ianuarie 2027. Atunci va fi desemnat interpretul care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2027.

Regulamentul, condițiile de participare și informațiile necesare pentru înscriere sunt disponibile pe platforma eurovision.md.

Organizatorii îi încurajează atât pe interpreții consacrați, cât și pe cei aflați la început de drum să se înscrie în competiție.

„TRM își propune să ofere artiștilor din Republica Moldova o platformă prin intermediul căreia muzica, originalitatea și talentul să ajungă în fața publicului european. Fie că ești un artist consacrat, fie că ești la început de drum, te încurajăm să te înscrii. Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, iar de atunci concursul a devenit o experiență muzicală care ne aduce împreună și ne face mândri de muzica noastră. În 2027, povestea continuă. Poate chiar cu piesa ta!”, transmit organizatorii.

În 2027, Republica Moldova va participa pentru a 21-a oară la competiția europeană.

La Eurovision 2026, desfășurat la Viena, Republica Moldova a fost reprezentată de interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi. Acesta a concurat cu piesa „Viva, Moldova!” și s-a clasat pe locul opt, cu 226 de puncte. Dintre acestea, 183 au fost acordate de public.

A fost cea de-a 20-a participare a Republicii Moldova la Eurovision, după o pauză de un an. Rezultatul obținut de Satoshi reprezintă a patra cea mai bună clasare a țării în istoria concursului.

Cea mai bună performanță rămâne locul al treilea, obținut în 2017 de SunStroke Project, cu piesa „Hey Mamma!”.

Alte rezultate importante au fost înregistrate de Zdob și Zdub. Trupa a ocupat locul șase în 2005, cu „Boonika bate toba”, iar în 2022 s-a clasat pe locul șapte, alături de Frații Advahov, cu piesa „Trenulețul”.

Ediția din 2026 a fost câștigată de reprezentanta Bulgariei, DARA, cu piesa „Bangaranga”. Artista a acumulat 516 puncte, iar victoria a adus Bulgariei dreptul de a organiza următoarea ediție a concursului.

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune și Televiziunea Națională Bulgară au anunțat că orașul Burgas va găzdui cea de-a 71-a ediție a Eurovision Song Contest, în mai 2027.

Competiția se va desfășura la Arena Burgas, cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din Bulgaria, inaugurată în 2023.

Cele două semifinale sunt programate pentru 11 și 13 mai, iar marea finală va avea loc sâmbătă, 15 mai 2027.