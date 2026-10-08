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Pelerinajul de la Iași începe astăzi. 300.000 de oameni sunt așteptați la moaștele Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași începe astăzi. 300.000 de oameni sunt așteptați la moaștele Sfintei ParaschevaSursa foto: Facebook
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Mii de credincioși sunt așteptați începând de joi, 8 octombrie, la Iași, unde începe pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar autoritățile estimează că aproximativ 300.000 de persoane vor ajunge în oraș până pe 15 octombrie.

Ediția din acest an aduce și o noutate importantă: alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi puse spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Debutul oficial are loc joi dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași. La ora 06:00 este programată citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, iar la 06:30 moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune în jurul catedralei și apoi așezate în baldachinul special amenajat pentru pelerini.

Pelerinajul se va desfășura până în 15 octombrie, iar cea mai mare afluență este așteptată în apropierea zilei de hram, 14 octombrie. În această perioadă, organizatorii și autoritățile pregătesc măsuri speciale pentru gestionarea fluxului de persoane, în condițiile în care unii credincioși pot petrece multe ore la coadă.

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Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse la Iași

Ediția din 2026 are o particularitate: credincioșii se vor putea închina atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Moaștele Sfântului Paisie au fost aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț și vor rămâne alături de cele ale Sfintei Parascheva pe durata pelerinajului. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, cele două racle vor fi păstrate în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane până când fluxul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul catedralei, moment estimat pentru începutul zilei de 15 octombrie.

Unul dintre momentele importante ale programului este procesiunea „Calea Sfinților”, programată duminică, 11 octombrie, între orele 19:00 și 20:30. În cadrul acesteia vor fi purtate prin Iași moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie.

Pe 14 octombrie, de ziua Sfintei Parascheva, Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00 și va fi oficiată pe podiumul amplasat în apropierea Catedralei Mitropolitane. Slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe ecrane de mari dimensiuni instalate în mai multe puncte.

Pelerinii pot petrece zeci de ore la coadă

Afluxul mare de credincioși presupune și perioade îndelungate de așteptare. Potrivit informațiilor publicate de Basilica, unii voluntari implicați în organizarea pelerinajului spun că au întâlnit persoane care au stat între 20 și 30 de ore la rând. În total, aproximativ 1.500 de voluntari participă la activitățile de sprijin pentru pelerini.

În acest context, medicul Tudor Ciuhodaru a atras atenția asupra riscurilor medicale asociate orelor petrecute în frig, în picioare și în condiții de aglomerație. Printre problemele întâlnite la pelerinaje se numără leșinurile, puseele hipertensive, episoadele severe de anxietate, traumatismele, dar și afecțiunile digestive.

Medicul recomandă ca pelerinii să se îmbrace corespunzător, să evite perioadele lungi de stat nemișcat și să consume lichide, preferabil calde. Consumul de alcool este contraindicat în aceste condiții, în special atunci când oamenii urmează să petreacă multe ore în aer liber.

Sfanta Parascheva, ocrotitoarea copiilor

Sfanta Parascheva, ocrotitoarea copiilor. sursa: doxologia.ro

O altă recomandare vizează alimentația. Credincioșii sunt sfătuiți să mănânce înainte de a intra la coadă și să nu ignore mesele, deoarece perioadele lungi de așteptare pot favoriza scăderea glicemiei și apariția stărilor de leșin.

Persoanele care urmează tratamente pentru afecțiuni cardiace sau metabolice nu ar trebui să își întrerupă medicația pentru a participa la pelerinaj. De asemenea, persoanele cu afecțiuni psihologice sau psihiatrice sunt recomandate să fie însoțite.

În cazul apariției unor simptome îngrijorătoare, recomandarea este ca ajutorul medical să fie solicitat cât mai repede. Pentru urgențe medicale trebuie apelat numărul 112.

Traseu special pentru pelerini

Pentru gestionarea celor aproximativ 300.000 de persoane estimate să ajungă la Iași, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces către Catedrala Mitropolitană.

Traseul pornește din zona catedralei și continuă pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României. În funcție de situația din teren, traseul poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe traseu vor fi prezenți jandarmi, polițiști, voluntari și reprezentanți ai Bisericii, care vor oferi sprijin și îndrumare. Misiunile de ordine publică sunt desfășurate în sistem integrat, împreună cu structurile locale de poliție și de intervenție.

Pentru informarea pelerinilor, Arhiepiscopia Iașilor a pus la dispoziție două numere de telefon, 0757.57.91.00 și 0757.033.466. În perioada 8-15 octombrie, pe portalul Doxologia și pe site-ul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei va fi indicată în timp real poziția capătului rândului.

Recomandări pentru cei care merg la Iași

Cei care participă la pelerinaj sunt sfătuiți să vină pregătiți pentru o așteptare îndelungată. Hainele adecvate temperaturilor scăzute, apa, alimentele, medicamentele prescrise și telefonul încărcat sunt elemente importante pentru perioada petrecută la coadă.

De asemenea, este recomandată atenția la simptome precum amețeală, slăbiciune accentuată, dificultăți de respirație, dureri în piept sau pierderea stării de conștiență. În astfel de situații, persoana afectată trebuie scoasă din fluxul de pelerini și trebuie solicitat sprijin medical.

Organizatorii actualizează permanent informațiile privind poziția rândului, iar prezența forțelor de ordine și a voluntarilor urmărește atât fluidizarea accesului, cât și intervenția rapidă în situațiile în care un pelerin are nevoie de ajutor.

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