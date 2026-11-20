Calendar Ortodox, 20 noiembrie. Sfântul Grigorie Decapolitul și-a dedicat viața credinței și putea alunga duhurile rele

Calendar ortodox, 20 noiembrie. Sfântul Grigorie Decapolitul a propovăduit credința lui Dumnezeu în toată lumea. Moaștele sale se află în România, la o mănăstire din județul Vâlcea.

Sfântul Grigorie Decapolitul s-a născut în orașul Irinopolis, în sud-estul Asiei Mici, în jurul anilor 780-790. În tinerețe ajunge la o mănăstire din Decapole, la egumenul Simeon, fratele mamei sale unde rămâne timp de 14 ani.

Decide apoi să se retragă într-o peștera să se reculeagă. După câțiva ani în care a trăit ca un pustnic, a auzit o chemare de la Dumnezeu, care l-a îndemnat să părăsească peștera că să poată fi de folos și altora. Așa ajunge în orașul Proconez, iar apoi la Enos, în Macedonia. A petrecut o perioadă și la Salonic, unde a fost găzduit într-o mănăstire de către egumenul Marcu. Împreună cu un călugăr de aici, se îndreaptă apoi spre Roma.

Peste tot a propovăduit credința în Dumezenu, iar scrierile vremii menționează că Sfântul Grigorie Decapolitul avea o putere deosebită asupra demonilor. Multe persoane stăpânite de duhuri necurate ar fi fost vindecate în urmă rugăciunilor cuviosului Grigorie.

Ultimi ani din viață a suferit de o boală grea. Ultima sa călătorie a fost la Constantinopol unde s-a întâlnit cu unchiul sau eliberat din temniță (fusese închis pentru că nu se arătase un luptător împotriva icoanelor). Sfântul Grigorie Decapolitul a trecut la cele veșnice în 20 noiembrie 842.

Moaștele sale au ajuns în România datorită banului Barbu Craiovescu, care le-a cumpărat în 1498 și le-a așezat în Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea. Începând cu 1950 este sărbătorit în întreaga Biserică Ortodoxă.

Tot în 20 noiembrie este pomenit și Sfântul Mucenic Dasie din Durostor (Silistra). A trăit în secolele III-IV d.H și a fost soldat în armata romana. În acele vremuri, exista obiceiul să se aleagă, prin tragere la sorți, un rege al Saturnaliilor. Acea persoană era îmbrăcată în hainele zeului Saturn, putea petrece liber în public, împlinindu-și orice dorință. Sfântul Dasie a refuzat să accepte să devină rege Saturnaliilor și a mărturisit că este creștin. A fost torturat timp de trei zile, iar apoi i-a fost tăiat capul. A murit în 20 noiembrie.

În anul 2005, IPS Ilarion a dăruit Arhiepiscopiei Dunării de Jos o părticică din moaștele sale. Ele se află în Capela Palatului arhiepiscopal, cu hramul „Sfântul Cuvios Ioan Casian“. În 6 iulie 2006, o altă părticică din moaștele sale au fost dăruite și Mănăstirii Sf. Ioan Botezatorul din localitatea Lipnița ( județul Constanța).

Sfantul Ierarh Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului; Sfinții Mucenici Nirsa, episcopul, și Iosif, ucenicul său; Sfinții Mucenici Isachie, Ioan și Savorie; Sfinții Mucenici Gheitazet: Sfintele fecioare Tecla, Vautha și Denahida; Sfinții Mucenici Eustatie, Tespesie și Anatolie; Sfântul Teoctist Mărturisitorul.