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Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, aduse pentru prima dată la Suceava. Programul slujbelor

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă, aduse pentru prima dată la Suceava. Programul slujbelorSf. Matrona cea Oarbă. Sursă foto: Basilica / Raluca-Emanuela Ene
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Din cuprinsul articolului

Credincioșii din Suceava se vor putea închina, în perioada 9–12 noiembrie 2026, unui fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, adus de la Schitul Darvari din București. Este prima deplasare în pelerinaj în afara Capitalei de la aducerea moaștelor la schit, în 2025. Evenimentul este organizat de Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina”, cu ocazia hramului bisericii, și va include o procesiune, slujbe religioase și activități pentru copii.

Moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă vor fi aduse la Suceava

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Suceava a anunțat organizarea unui pelerinaj în cadrul căruia credincioșii vor putea cinsti un fragment din moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

Racla va fi adusă de la Schitul Darvari din București, unde moaștele se află din anul 2025. Potrivit Basilica.ro, aceasta va fi prima deplasare a moaștelor în afara Bucureștiului de la sosirea lor la așezământul monahal.

În perioada 9–12 noiembrie, la Suceava va ajunge și Icoana Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”, păstrată la același schit. Manifestările vor fi organizate cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Mina, hramul parohiei sucevene.

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Procesiune religioasă și slujbe în perioada 9–12 noiembrie

Programul pregătit pentru credincioși include o procesiune, mai multe slujbe, întâlniri religioase, lansări de carte și un atelier catehetic destinat copiilor.

La procesiune și la unele dintre slujbele organizate în perioada pelerinajului va participa Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Evenimentele vor începe luni, 9 noiembrie, când racla cu moaștele Sfintei Matrona și icoana Maicii Domnului vor fi întâmpinate în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Ulterior, credincioșii vor putea participa la procesiunea religioasă organizată cu această ocazie.

„Sfântul Mare Mucenic Mina” din Suceava

„Sfântul Mare Mucenic Mina” din Suceava. Sursă foto: Facebook

Programul pelerinajului la moaștele Sfintei Matrona cea Oarbă

Luni, 9 noiembrie

La ora 17:00 este programată întâmpinarea raclei și a icoanei în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

După acest moment va avea loc procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, la care va participa și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Marți, 10 noiembrie

De la ora 09:00 va fi oficiată Sfânta Liturghie. La ora 10:45 este programat atelierul catehetic „Sfinții – prietenii copiilor”, destinat celor mici.

Seara, începând cu ora 17:00, va avea loc Privegherea Mare, în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina și a Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

Miercuri, 11 noiembrie

Programul religios va continua cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. În aceeași zi, de la ora 17:00, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu.

Pelerinajul este anunțat pentru perioada 9–12 noiembrie. Programul publicat de parohie și prezentat de Basilica.ro detaliază manifestările din primele trei zile.

Cine este Sfânta Matrona cea Oarbă și pentru ce se roagă credincioșii

Sfânta Cuvioasă Matrona cea Oarbă este cinstită de credincioșii ortodocși, în special de cei care îi cer ajutorul în probleme legate de familie, sănătate și depășirea perioadelor dificile.

Potrivit tradiției religioase prezentate de Basilica.ro, numeroși credincioși se roagă Sfintei Matrona pentru întemeierea unei familii, pentru dobândirea de copii, pentru vindecare și pentru întărire în timpul suferinței.

Un fragment din moaștele sale este păstrat, din anul 2025, în Paraclisul Sfinților Tămăduitori de la Schitul Darvari din Capitală.

Aducerea raclei la Suceava, cu ocazia hramului Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina”, marchează prima deplasare a acesteia în pelerinaj în afara Bucureștiului.

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