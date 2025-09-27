Actualitate

Credincioșii ortodocși, așteptați la Cernica. Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae

Cernica. Sursa foto: Captură video/Youtube
Moment de bucurie pentru credincioșii ortodocși din Capitală. Pe 4 octombrie 2025, Mănăstirea Cernica va găzdui proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu această ocazie, pentru zilele de 3 și 4 octombrie a fost stabilit un program liturgic amplu, dedicat marcării acestui eveniment deosebit, Patriarhiei Române.

Ce slujbe vor avea loc la Mănăstirea Cernica în perioada 3-4 octombrie

Programul liturgic la Mănăstirea Cernica începe vineri, 3 octombrie 2025, cu slujba de priveghere în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, între orele 16:00 și 20:00, care va cuprinde Vecernia Mare cu Litie și Utrenia.

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, programul continuă cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Ceasurile 3 și 6, între orele 08:00 și 09:00, urmat de Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Nicolae din ostrovul Mănăstirii Cernica, între 09:00 și 12:30, care se va încheia cu proclamarea canonizării.

dumitru staniloae

Dumitru Stăniloae. Sursa foto: Basilica

Un nume important în Biserica Ortodoxă

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși ai secolului XX. Opera sa teologică și dogmatică, însoțită de traduceri și comentarii, a culminat cu redarea în limba română a Filocaliei, în 12 volume.

„Personalitate marcantă a Ortodoxiei, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut un rol major în familiarizarea publicului larg cu scrierile patristice, iar scrierile sale adresează răspunsuri pertinente multor probleme ale lumii contemporane, oferind perspective noi de interpretare și soluționare a acestora”, arată Patriarhia Română.

Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut în județul Brașov

Părintele Dumitru Stăniloae s-a născut la 16 noiembrie 1903, în satul Vlădeni, județul Brașov. A crescut într-o familie cu adânci rădăcini în credința ortodoxă și a ales să își dedice întreaga viață acesteia.

Primele șapte clase le-a urmat în satul Vlădeni, iar liceul, structurat pe opt ani, l-a absolvit la prestigiosul Liceu „Andrei Șaguna” din Brașov. Familia sa, conștientă de talentul și vocația tânărului Dumitru, a investit eforturi considerabile pentru a-i asigura continuarea studiilor, fiind singurul dintre cei cinci copii care a beneficiat de sprijin pentru educație. După liceu, Părintele Dumitru Stăniloae a urmat un an la Facultatea de Litere a Universității din București, apoi patru ani la Cernăuți.

