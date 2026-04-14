Republica Moldova își ia rămas-bun de la Gheorghe Urschi. „Regele umorului”, condus pe ultimul drum. Programul funeraliilor

Republica Moldova. Gheorghe Urschi, supranumit „regele umorului”, va fi condus pe ultimul drum miercuri, 15 aprilie, după o viață dedicată scenei și publicului care l-a adorat. Trupul neînsuflețit al maestrului va fi depus începând din seara zilei de 14 aprilie la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla” din Chișinău, unde cei care i-au apreciat creația vor putea veni să-i aducă un ultim omagiu. Atmosfera se anunță una încărcată de emoție, în care mii de oameni sunt așteptați să-și exprime respectul față de artistul care le-a marcat viața.

Potrivit programului făcut public de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, ceremonia de rămas-bun se va desfășura pe parcursul a două zile. Marți, 14 aprilie, la ora 17:00, va avea loc expunerea trupului neînsuflețit la biserică, urmată de slujba de priveghi, începând cu ora 17:30.

Miercuri, 15 aprilie, ziua funeraliilor, programul va începe de dimineață, între orele 08:00 și 09:30, cu serviciul divin și slujba de pomenire (Prohodul), oficiate la aceeași biserică.

Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde, între orele 10:00 și 13:00, va avea loc ceremonia oficială. Evenimentul va include momente de omagiu, un miting de doliu și procesiunea de rămas-bun.

În jurul orei 13:00, cortegiul va porni către Cimitirul Central din strada Armenească, unde, la ora 14:00, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Ziua funeraliilor a fost declarată zi de doliu național, prin decizia președintei Maia Sandu. În semn de respect, drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar autoritățile și cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere.

„Gheorghe Urschi a făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a transmis șefa statului.

Maestrul s-a stins din viață pe 13 aprilie 2026, la vârsta de 78 de ani. În ultimele săptămâni, acesta a fost internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în secția de terapie intensivă, după o intervenție chirurgicală suferită în data de 10 martie.

Anunțul decesului a fost făcut public pe pagina oficială de Facebook a artistului, provocând un val de reacții și mesaje de condoleanțe din partea colegilor, autorităților și admiratorilor.

Născut în 1948, în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a devenit un simbol al culturii naționale. A absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova și și-a dedicat cariera Teatrul Republican „Luceafărul”, unde a activat ca actor, regizor și dramaturg.

A jucat în numeroase spectacole, a regizat zeci de producții și a semnat piese de teatru, scenarii de film și emisiuni de televiziune. Publicul l-a îndrăgit inclusiv pentru „Teatrul de miniaturi” și pentru turneele susținute în toată țara, alături de artiști consacrați.

Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără spectacolul „Testamentul”, dar și filmele „Cine arvonește, acela plătește”, contribuții care i-au consolidat statutul de reper în cultura moldovenească.

Activitatea sa a depășit scena teatrului, extinzându-se în televiziune, literatură și muzică. În anii ’90, a fondat propriul teatru umoristic și a continuat să fie o prezență activă în viața culturală.

În timpul conflictului de la Nistru, artistul s-a aflat în prima linie, susținând moralul militarilor prin spectacole. Umorul său, caracterizat prin ironie fină și profunzime, a reflectat realitățile societății moldovenești.

Deși un accident vascular suferit în 2011 l-a retras din viața publică, contribuția sa a fost recunoscută prin distincții importante: „Artist al Poporului”, „Ordinul Republicii” și Premiul Național. Totodată, a fost declarat Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău.