A murit Gheorghe Urschi, „regele umorului” din Republica Moldova. O țară întreagă îl plânge pe maestrul care a făcut generații să râdă. Video

Republica Moldova. O voce inconfundabilă a scenei și un simbol al umorului moldovenesc s-a stins, lăsând în urmă nu doar amintiri, ci o întreagă moștenire culturală care a marcat generații. Gheorghe Urschi a încetat din viață la vârsta de 78 de ani, după o îndelungată luptă cu boala, iar vestea a îndurerat profund întreaga societate.

Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale în care se spune că „Gheorghe Urschi s-a stins”, după 5.422 de zile de luptă pentru viață.

„După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător ia eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta.Acolo îl va avea în grijă soția lui, Maria Urschi” , se arată în postarea făcută publică pe pagina maestrului.

Cu doar câteva zile înainte, pe 9 aprilie, fiica maestrului, Laura Urschi, anunța că starea acestuia este gravă și că intenționează să-l transfere într-o clinică din străinătate, fiind pregătită să suporte toate costurile necesare.

Dispariția lui Gheorghe Urschi a generat un val de reacții din partea autorităților. Președinta Maia Sandu a anunțat că ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național, în semn de respect pentru contribuția excepțională a artistului.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist, maestrul Gheorghe Urschi. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a transmis șefa statului.

Aceasta a subliniat că artistul a știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz și a anunțat că pentru a onora memoria lui Gheorghe Urschi, ziua funeraliilor va fi decretată zi de doliu național.

La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat momentul drept zi tristă pentru Republica Moldova.

„Ne-a părăsit maestrul Gheorghe Urschi, regele umorului și unul dintre cei mai iubiți artiști ai neamului nostru. Ne-a lăsat în urmă zeci de bancuri și texte legendare care au intrat demult în uzul comun și că a reușit să transforme problemele de actualitate în satiră, iar satira într-o formă de artă”, a menționat Igor Grosu.

Premierul Alexandru Munteanu a subliniat, la rândul său, amploarea pierderii. Șeful Guvernului a adăugat că artistul a reușit să transforme umorul într-o formă de adevăr și că pierderea sa este una imensă pentru cultura noastră.

„Republica Moldova pierde nu doar un mare artist, ci o parte din sufletul ei”, accentuând că Gheorghe Urschi „a lăsat în urmă o moștenire culturală de neînlocuit”, a punctat Munteanu.

Într-un mesaj separat, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a anunțat cu profundă tristețe trecerea la cele veșnice a maestrului Gheorghe Urschi, descriindu-l drept „una dintre cele mai iubite personalități ale culturii naționale.

Instituția a subliniat că artistul „a marcat generații întregi prin inteligența, finețea și autenticitatea umorului său” și că „opera sa va continua să inspire, iar numele său va rămâne înscris cu demnitate în patrimoniul cultural al țării noastre”.

Născut pe 18 ianuarie 1948 în Cotiujenii Mari, raionul Soroca, Gheorghe Urschi a devenit, de-a lungul deceniilor, un nume emblematic al culturii din Republica Moldova.

A absolvit Școala Teatrală „B.V. Șciukin” din Moscova și și-a dedicat cariera Teatrul Republican „Luceafărul” din Chișinău, unde a evoluat ca actor, regizor și dramaturg.

Talentul său polivalent s-a manifestat în teatru, film, televiziune și literatură, fiind autorul unor piese și texte de umor care au rămas în memoria colectivă. Printre cele mai cunoscute creații se numără spectacolul „Testamentul”, una dintre cele mai longevive producții teatrale din repertoriul instituției.

De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, Urschi a semnat cărți, piese de teatru, scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte. A publicat volume precum „Dealul fetelor”, „Insula adolescenței”, „Băiatul cu ghitara” și „Cazuri și necazuri”.

A tradus din autori importanți ai literaturii ruse și a regizat filme precum „Cine arvonește, acela plătește”, „Văleu, văleu, nu turna!” și „Fenta”. În anii ’90, a fondat propriul teatru umoristic și a rămas o prezență constantă în viața culturală, atât în țară, cât și peste hotare.

În timpul conflictului de la Nistru, Gheorghe Urschi a mers pe front pentru a susține moralul militarilor, organizând spectacole în condiții dificile. Prin umorul său, a reușit să aducă alinare și speranță într-o perioadă marcată de tensiuni și incertitudine.

Spectacolele sale de estradă au devenit legendare, reflectând cu luciditate și ironie realitățile societății moldovenești.

După accidentul vascular suferit în 2011, artistul s-a retras din viața publică, însă recunoașterea valorii sale nu a întârziat să apară. Gheorghe Urschi a fost distins cu titluri importante, printre care „Artist al Poporului”, „Ordinul Republicii” și Premiul Național. De asemenea, a fost declarat Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău.