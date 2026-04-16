SuperLiga 2026-2027 va începe pe 11 iulie, în timpul Campionatului Mondial de Fotbal

Sezonul 2026-2027 din SuperLiga va începe în weekend-ul 11-12 iulie, iar Cupa României va debuta pe 8 iulie. FRF a stabilit calendarul complet și a aprobat noi reguli pentru Liga 2 și Liga 3.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a validat programul competițional pentru sezonul 2026-2027 al primului eșalon. Noua ediție din SuperLiga va debuta în weekendul 11-12 iulie 2026, în timp Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, care se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie.

Prima parte a sezonului se va încheia înainte de pauza de iarnă, odată cu disputarea etapei a 21-a, programată în 19-20 decembrie 2026. Reluarea competiției este stabilită pentru 16-17 ianuarie 2027.

Faza decisivă a campionatului, care include play-off-ul și play-out-ul, va începe în 20-21 martie 2027. Ultima etapă din play-off este programată pentru 29-30 mai 2027.

Înaintea startului sezonului, trofeul Supercupei României va fi pus în joc pe 4 iulie 2026. Partida se va disputa pe terenul echipei campioane.

Cupa României va începe pe 8 iulie 2026, cu meciurile din faza regională. Finala este programată pentru 12 mai 2027. În faza regională, partidele din grupe sunt stabilite pentru 8, 11 și 15 iulie 2026, iar finalele vor avea loc pe 18 iulie.

Ulterior, competiția intră în faza națională, care debutează pe 29 iulie, odată cu primul tur.

Calendarul continuă cu turul al doilea pe 5 august și turul al treilea pe 12 august, urmate de play-off-ul din 19 august. Faza grupelor este programată în trei etape, pe 2 septembrie, 28 octombrie și 2 decembrie 2026.

Meciurile eliminatorii vor începe în primăvara anului 2027. Sferturile de finală sunt programate pe 3 martie, semifinalele pe 21 aprilie, iar finala pe 12 mai.

Regulamentul competiției a fost ajustat pentru a garanta fiecărei echipe din grupe cel puțin un joc pe teren propriu.

Totodată, confruntările dintre formațiile din Urna 1 și Urna 2 vor fi organizate în sistem tur-retur, fiecare echipă urmând să joace o dată acasă și o dată în deplasare. În plus, programarea etapelor va fi realizată separat pentru fiecare grupă, astfel încât în fiecare rundă să existe cel puțin un duel între două echipe din prima urnă valorică.

În aceeași ședință din 16 aprilie 2026, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat modificări în regulamentul de certificare pentru participarea în Liga 2.

Noile prevederi stabilesc un prag minim de 50 de puncte pentru evaluarea academiilor de copii și juniori ale cluburilor. Acest criteriu va deveni obligatoriu începând cu procesul de certificare pentru sezonul 2027-2028.

Cluburile care vor obține un punctaj între 40 și 50 de puncte vor putea participa doar dacă achită o penalitate financiară de 55.000 de lei, până la transmiterea rapoartelor finale către Secretarul General. În schimb, echipele care nu ating pragul de 40 de puncte nu vor primi certificatul de participare.

Pentru validarea procesului, cluburile vor trebui să prezinte hotărârea definitivă emisă în cadrul clasificării academiilor pentru sezonul respectiv.