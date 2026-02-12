Cupa României. Universitatea Craiova - FCSB. Meci decisiv pentru calificarea în „sferturi”

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc în această seară de la ora 20.30 (în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1) într-o partidă ce are ca miză calficarea în sferturile de finală ale competiției. Gazdele au nevoie de un punct pentru a merge mai departe, în timp ce oaspeții trebuie să câștige.

Clasamentul grupei arată astfel: 1. Universitatea 6p, 2. UTA 4p, 3. Petrolul 4p, 4. FCSB 3p, 5. Gloria Bistrița 3p, 6. Sănătatea Cluj 0p.

Cu câte trei meciuri disputate, Petrolul și Sănătatea Cluj nu mai au șanse de calificare. Tot de la 20.30, Gloria Bistrița va evolua cu UTA. Dacă arădenii se vor impune, vor merge mai departe.

Universitatea Craiova: L. Popescu - Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, Houri, Băsceanu, Teles, Ștefan - Etim, Al Hamlawi Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Alhassan, Joao Paulo - Toma, Olaru, Tănase -Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj) / A1: Alexandru Cerei (Cluj) / A2: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare) / Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești) / Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București) / Rezervă: Andrei Moroiță (Ploiești) / Observator arbitri: Cristian Nica (Ploiești) / Delegat joc: Roxana Berceanu (București).

„Este un meci într-o competiție diferită, vom încerca să mergem mai departe. Să fiu sincer, suntem îngrijorați să recuperăm jucătorii, este o perioadă scurtă între meciul trecut și cel viitor. Nu am avut foarte mult timp să muncim tactic.

Bineînțeles, FCSB are foarte multe puncte forte, o echipă puternică, cu mulți jucători buni. Focusul o să fie pe ce trebuie să facem, dar până mâine încercăm să recuperăm jucătorii și să verificăm care dintre ei poate să joace”, a spus Filipe Coelho, antrenorul Craiovei.

„Craiova e o echipă bună, dar pentru mine cel mai important e ce facem noi. Trebuie să ne facem treaba, nu contează cu cine jucăm. Pe asta sunt concentrat, pe jocul nostru”, a afirmat și Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB.