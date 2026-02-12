George Simion și-a scos susținătorii în stradă. Protestatarii cer reducerea taxelor și impozitelor locale: Să plece hoţii/ Să vină patrioţii

Câteva sute de persoane au ieșit în Piața Victoriei și în fața Tribunalului București, joi, 12 februarie, pentru a protesta față de noile taxe și impozite locale și față de noul pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern. Pe lângă București, AUR organizează proteste și în alte orașe din țară. Pe Facebook, mulți susținători ai partidului au anunțat că vor continua manifestațiile din stradă până când vor obține un răspuns favorabil.

Protestatarii din fața Tribunalului București flutură steaguri tricolore și scandează: „Să plece hoţii/ Să vină patrioţii”, „Demisia”; „Bolojane nu uita,/ Romania nu te vrea”, „Vrem alegeri libere”. Aceștia poartă și pancarte cu mesaje precum „Jos taxele mărite”, „Cine v-a ales pe voi/ Sa ne sărăciţi pe noi?”, „Jos Guvernul!” și „Bolojan - demisia”. În Piața Victoriei, câteva persoane flutură drapelul Statelor Unite ale Americii, potrivit Agerpres.

„Ajunge cu taxele şi impozitele mărite! Azi, la 12:00, românii protestează în toată ţara! Tu unde protestezi?”, a anunțat AUR pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al partidului, manifestații au avut loc în peste 500 locaţii din ţară, inclusiv în Constanța, Curtea de Argeș, Drobeta Turnu Severin și Motru.

„Nu suntem doar noi aici, sunt sute de localităţi în România în care românii spun acestei guvernări că aşa nu se mai poate. Poporul vrea o reaşezare a puterii politice. Guvernarea de astăzi nu are nicio treabă cu ceea ce doreşte România. Au mărit taxele ilegal. Astăzi am avut proces şi noi de asta am venit aici, în faţa Tribunalului din Municipiul Bucureşti, împotriva taxelor majorate. Guvernul Bolojan nu mai trebuie să fie furios pe propriul său popor, pe care trebuie să îl conducă spre mai bine, nu să îl jefuiască la propriu de bani”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache, prezent la Tribunalul București.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că populația s-a săturat de reformă, pe care a catalogat-o drept haotică, și că gradul de suportabilitate al cetățenilor este extrem de important, iar guvernanții ar trebui să țină cont de acest aspect.

„Populaţia a obosit de atâta ‘reformă’, reformă haotică, că nu e reformă. Şi gradul de suportabilitate al populaţiei este extrem de important, iar guvernanţii ar trebui să ţină cont de acest lucru. S-a ajuns la limita de jos”, a arătat senatorul AUR Petrișor Peiu.

Protestele au loc și în alte orașe din țară.

La Câmpia Turzii, oamenii sunt încă în stradă și își strigă nemulțumirile.

În Ploiești, 300 de susținători sunt prezenți la protestul din centrul orașului. La Constanța, oamenii nemulțumiți au ieșit în fața Arhiepiscopiei Tomisului.

Protestele au coincis cu primul termen al procesului intentat împotriva Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 514/23.12.2025 privind majorarea taxelor și impozitelor locale.

„Nu vreau să anticipez nimic, dar cred că am demonstrat toate elementele necesare pentru a se dispune suspendarea acestei hotărâri, pentru că într-adevăr este un caz bine justificat şi este vorba de o pagubă iminentă”, a arătat el uroparlamentarul AUR Gheorghe Piperea.

Manifestanții au anunțat că vor continua să protesteze împotriva guvernanților atât timp cât Executivul va menține măsurile de austeritate care afectează categoriile vulnerabile.