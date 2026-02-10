Sport

Cupa României. CFR Cluj - Rapid, ora 20.00. Meci decisiv pentru calificare

Trofeu Supercupa României. Sursa foto: FC Corvinul 1921 Hunedoara/ Facebook
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1) în grupele Cupei României. Este ultima etapă, iar confruntarea e decisivă pentru a stabili primele două formații care vor merge mai departe. La aceeași oră se va disputa și jocul dintre FC Argeș și CSC Dumbrăvița.

Rapid are nevoie de victorie la CFR Cluj pentru a nu fi eliminată din Cupa României

Clasamentul grupei arată astfel: 1 FC Argeș (6 puncte), 2. CFR Cluj (4), 3. Rapid (3), 4.  CSC Dumbrăvița (3), Metaloglobus (1), CSM Slatina (0). Ultimele două formații nu mai au șanse de calificare.

FC Argeș are nevoie de un rezultat de egalitate cu Dumbrăvița. CFR Cluj are nevoie de minimum un egal cu giuleștenii, dacă Dumbrăvița nu câștigă. În caz contrar, e obligată să învingă. Cei de la Rapid au nevoie obligatoriu de un succes pentru a ieși din grupă.

CFR Cluj - Rapid, echipe probabile

CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu - Braun, Sinyan, Masic, Abeid - T. Keita, D. Djokovic, Fică - Zahovic, Slimani, Korenica Antrenor: Daniel Pancu

Rapid (4-3-3): Aioani - Onea, Pașcanu, D. Ciobotariu, Borza - Vulturar, Hromada, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila Antrenor: Costel Gâlcă

Arbitru: Andrei Florin (Târgu Mureş - Mureş) / A1: Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe - Covasna) / A2: Ilinca Cristian Daniel (Craiova - Dolj) / Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi) / Arbitru AVAR: Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe - Covasna) Stadion: Dr. Constantin Rădulescu

Mâine sunt programate următoarele partide ale competiției

CSM Slatina - Metaloglobus, 14:00 Universitatea Cluj - Oțelul Galați, 20:00 Metalul Buzău - Sepsi, 20:00 Sporting Liești - Csikszereda, 20:00

Întâlnirile de joi

Concordia Chiajna - FC Botoșani, 18:00 CS Dinamo București - Farul Constanța, 18:00 Dinamo - Hermannstadt, 18:00, Digi Sport 1 Gloria Bistrița - UTA Arad, 20:30, Digi Sport 3 Universitatea Craiova - FCSB, 20:30, Digi Sport 1

