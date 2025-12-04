Mihai Stoica răbufnește după eșecul cu UTA. „Unii nu vor să rămână la FCSB”

Eșecul FCSB cu UTA, scor 0-3, a generat un val de nemulțumiri la club. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a criticat dur atitudinea unor fotbaliști și avertizează că unii vor pleca, iar alții vor fi trimiși la echipa secundă.

Prăbușirea de la Arad reaprinde tensiunile din lotul FCSB

Înfrângerea severă suferită de FCSB la Arad, în grupele Cupei României, nu a fost tratată ca un simplu accident. Mihai Stoica a reacționat imediat și a transmis un mesaj ferm, sugerând că problema nu a fost doar scorul, ci modul în care s-au prezentat unii fotbaliști. Președintele Consiliului de Administrație a lăsat de înțeles că răbdarea sa a ajuns la limită în cazul mai multor jucători.

Discuțiile despre motivație și responsabilitate au reapărut, mai ales într-un moment în care FCSB încearcă să mențină stabilitatea în campionat și să gestioneze rotația lotului. Înfrângerea cu 0-3 a scos la suprafață diferențe clare de implicare între fotbaliștii folosiți la Arad.

Mesajul lui Mihai Stoica pentru jucători: „Nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni”

Mihai Stoica a fost extrem de explicit în legătură cu nemulțumirile sale. El a insistat că un fotbalist profesionist trebuie să se prezinte la un nivel ridicat indiferent de competiție sau adversar. În opinia sa, unii jucători au demonstrat opusul.

„Un fotbalist profesionist care își dorește să rămână în continuare la FCSB, să lupte pentru titularizare, să facă parte din lotul acestei echipe, trebuie să se prezinte la cel mai bun nivel al său, indiferent de adversar, de competiție și de componența echipei. Unii au arătat că nu vor să rămână în lotul nostru.

Ei bine, chiar dacă nu vrea să nominalizez, aseară au fost unii care au arătat că nu prea își doresc să rămână în lotul nostru. Doar că, unii nu vor rămâne în lotul nostru, iar alții vor rămâne până la sfârșitul contractului, dacă se vor prezenta așa, la echipa a doua, la Gheorghe Doja, cu Recolta, la Agricola și așa mai departe!

Pentru că eu nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni, vreau să văd dedicare, responsabilitate, altruism. Nu e normal ca un fotbalist care nu a jucat de 12 meciuri, că a fost și accidentat, să se prezinte cum a făcut-o Chiricheș la 36 de ani, în primul rând ca determinare și atitudine. Lângă el să evolueze un copil de 16 ani, care a fost poate cel mai bun atât cât l-a ținut motorul.

Nu a pierdut niciun duel, a pasat foarte bine, a urcat cu mingea la picior. Iar alții să facă figurație, să nu țină o minge la picior sau să piardă toate baloanele pe care le-au jucat. Nu mă refer public la jucătorii care m-au nemulțumit, vorbesc cu ei în privat”.

Mesajul său pare să fie un avertisment extrem de clar. Într-o perioadă în care lotul are nevoie de unitate, reacția lui Stoica sugerează că urmează schimbări radicale.

Chiricheș și Dăncuș, singurii lăudați după eșec

Deși discursul a avut un ton critic, Mihai Stoica a apreciat prestația cuplului de fundași centrali. Vlad Chiricheș și Andrei Dăncuș au fost singurii remarcați pozitiv, fiind prezentați drept exemple de determinare într-un meci în care echipa s-a rupt tactic și mental.

Chiricheș, revenit după probleme medicale, a fost apreciat pentru seriozitatea cu care a tratat un meci considerat „secundar”. Dăncuș, fotbalist de doar 16 ani, a surprins prin maturitatea sa și prin faptul că nu a cedat duelurilor fizice, în ciuda diferenței de experiență față de adversari.

Prin contrast, alți jucători au lăsat impresia că tratează competiția superficial, aspect care a enervat profund conducerea.