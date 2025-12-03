Sport

Cupa României. Fără antrenor, Hermannstadt a dat lovitura la Botoșani. Remiză în Farul - Dinamo

Cupa României. Fără antrenor, Hermannstadt a dat lovitura la Botoșani. Remiză în Farul - Dinamo
Update 20.30: Farul C0nstanța și Dinamo au încheiat nedecis, scor 0-0, partida jucată, miercuri, în Grupa D a competiției. Meciul a fost demn de uitat, cu foarte puține acțiuni și cu un ritm de Divizia B. În clasament, Hermannstadt are 6 puncte, Dinamo (4), Concordia Chiajna (3), Farul (2), FC Botoșani (1) și CS Dinamo (o).

Farul și Dinamo au încheiat fără goluri un meci anost

Farul Constanța (4-4-2): R. Munteanu - D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean Antrenor: Ianis Zicu

Dinamo (4-4-2): A. Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Caragea, Pop Rezerve: Epassy, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis Antrenor: Zeljko Kopic

Hermannstadt a câștigat cu scorul de 3-1 partida disputată, azi, în deplasare, cu FC Botoșani, în etapa a 2-a a Cupei României. Gazdele au deschis scorul prin Enzo Lopez în minutul 10, iar oaspeții au lovit de trei ori, datorită lui Alexandru Oroian (24), Marko Gjorgijevski (53) și Sergiu Buș (77).

Cupa României. Fără Marius Măldărășanu pe banca tehnică, Hermannstadt a câștigat la FC Botoșani

Sibineii nu au făcut deplasarea la această partidă și cu antrenorul Marius Măldărășanu, aflat în conflict cu conducerea clubului, după ce a aflat că este pus pe liber. La acest joc, cei de la Hermannstadt au fost pregătiți de Valentin Negru.

sursa: Facebook

AFC Botoşani - AFC Hermannstadt 1-3 (1-1), Stadion Municipal - Botoşani Au marcat: Enzo Lopez (10), respectiv Alexandru Oroian (24), Marko Gjorgijevski (53), Sergiu Buş (77). Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Dragoş Ionescu (Bucureşti) - FRF.

 

2
