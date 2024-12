Sport Superliga. Hermannstadt - Oțelul Galați, 1-0. Sibienii fac un pas important și ies din zona minată







Superliga. Hermannstadt s-a impus la limită, scor 1-0, luni, pe teren propriu, în confruntarea cu Oțelul Galați, din etapa a 19-a a campionatului intern. Diferența a fost făcută în prima repriză, în minutul 26, după reușita lui Dragoș Iancu.

Gazdele au beneficiat de un penalty, în minutul 45+5, dar portarul Iustin Popescu a apărat şutul lui Alessandro Murgia. Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru un fault comis de Nikola Stevanovic la Cristian Neguţ.

Superliga. O mare gură de oxigen pentru Hermannstadt, după victoria din jocul cu Oțelul Galați

Un succes care înseamnă o importantă gură de oxigen pentru trupa lui Marius Măldărășanu. Cei de la Hermannstadt au ajuns pe locul al 12-lea al clasamentului, cu 22 de puncte. Formația oaspete este pe 9 cu 23 de puncte.

FC Hermannstadt a reuşit a treia victorie consecutivă în campionat.

Oţelul are o victorie şi un egal în ultimele opt meciuri de campionat.

AFC Hermannstadt - Oţelul Galaţi 1-0 (1-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Dragoş Iancu (26). Alessandro Murgia (FC Hermannstadt) a ratat un penalty în min. 45+5 (a apărat Iustin Popescu). Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Mihăiţă Necula (Bucureşti); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare) Arbitru video: Istvan Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF.

Dorinel Munteanu și-a urecheat jucătorii

Dorinel Munteanu nu s-a ferit să vorbească despre prestația elevilor săi, una marcată de numeroase gafe. „Concluziile sunt simple, am pierdut jocul meritat, am avut în față o echipă care a vrut să câștige, meciul trebuia să fie închis din prima repriză, am avut foarte multe greșeli individual, nu este permis.

Clubul nostru trece printr-o perioadă foarte foarte grea, sunt îngrijorat, sunt multe lucruri în mintea mea, azi ne-am prezentat sub orice critică. Totul a fost haotic, fazele au aparținut adversarilor. Nu îmi explic de ce echipa este într-o asemenea situație”, a spus Dorinel Munteanu, antrenorul Oțelului, conform Digi Sport.