Sport Superliga. UTA - Unirea Slobozia, 3-4. Spectacol la Arad, oaspeții au plecat cu toate punctele







Superliga. Meci cu șapte goluri, duminică, la Arad, între UTA și Unirea Slobozia (scor 3-4), în runda a 19-a a campionatului intern. Ialomițenii au deschis scorul prin fundaşul ucrainean Dmitro Pospelov (26), dar UTA a întors rezultatul prin golurile reuşite de Valentin Costache (45+1) şi Eric Johana Omondi (46). Unirea a înscris de trei ori la rând, prin Florinel Ibrian (58), Daniel Şerbanică (63) şi Laurenţiu Vlăsceanu (78). Kenyanul Omondi (84) a închis tabela.

Meci intens la Arad, între UTA și Unirea Slobozia. Ialomițenii au câștigat cu 4-3

Gazdele, care câștigaseră în runda precedentă pe terenul celor de la Universitatea Cluj, scor 1-0, au suferit al doilea eşec consecutiv acasă.

Unirea venea după trei înfrângeri consecutive.

În tur, UTA a câştigat cu 1-0.

AFC UTA Arad - Unirea Slobozia 3-4 (1-1), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad Au marcat: Valentin Costache (45+1), Eric Johana Omondi (46, 84), respectiv Dmitro Pospelov (26), Florinel Ibrian (58), Daniel Şerbanică (63), Laurenţiu Vlăsceanu (78). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti) Arbitru video: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitru asistent video: Mihai Marius Marica (Bistriţa) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Viorel Ilinca (Piteşti) - LPF.

După acest rezultat, trupa lui Mircea Rednic se află pe locul al 12-lea, cu 21 de puncte, Unirea ocupă poziția a 13-a, tot cu 21 de puncte.

Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, a spus la final că Unirea și-a depășit condiția, ținând cont de numărul punctelor adunate în acest campionat.

„Cred că este o victorie meritată. Am avut și momente când am suferit. Am reușit și să revenim, am crezut că vom avea aceeși problemă ca în meciurile trecute. Am luat gol foarte repede după pauză și în alte meciuri cădeam. Astăzi am reacționat foarte bine.

„Suntem bucuroși. Credeți-mă că la cum suntem noi și la ce prestăm, avem prea multe puncte. Nu avem nici lot, nici condițiile cele mai bune. Ne mai ies unele meciuri. Nu știu. Aș vrea să fiu mai rezervat. Mai sunt două meciuri și aștept iarna. Nu știu dacă așa putem să o ducem până la capăt”, a afirmat antrenorul, conform Digi Sport.