FC Botoșani-Dinamo București, 1-1. Clasamentul în Superliga, după etapa a 17-a
- Maria Dima
- 24 noiembrie 2025, 23:06
FC Botoșani și Dinamo București au încheiat nedecis, 1-1, partida disputată luni seara pe Stadionul Municipal, în ultimul meci al etapei a 17-a din Superligă. Botoșănenii au punctat primii, dar Dinamo a revenit în repriza a doua și a controlat mare parte din joc, ratând numeroase ocazii importante.
Gazdele au deschis scorul în minutul 44, prin Sebastian Mailat, care a trimis un voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy, la o minge excelent așezată de Kovtaliuk. Execuția a venit după o perioadă echilibrată, în care Dinamo a încercat să pună presiune, dar fără a găsi drumul spre gol.
Dinamo a dominat, dar egalat cu noroc
În repriza a doua, Dinamo a controlat clar jocul și a irosit ocazii rând pe rând. Armstrong l-a testat de două ori pe Anestis (34, 57), Karamoko a ratat din marginea careului mic (53), iar Kennedy Boateng a trimis periculos cu capul, însă portarul grec a respins spectaculos (65).
Egalarea a venit abia în minutul 77, la o fază fără pretenții: Raul Opruț a încercat o centrare de pe stânga, însă mingea s-a arcuit ciudat și a ajuns direct în colțul scurt, surprinzându-l pe Anestis.
Dinamo putea pleca chiar cu toate punctele, dar Anestis a avut o intervenție uriașă în fața lui Stipe Perica, scăpat singur spre poartă (78).
Final încins: Botoșani, ocazie uriașă la 2-1
Cu toate că Dinamo a dominat, ultima mare ocazie le-a aparținut gazdelor: în minutul 89, malawianul Charles Petro a pătruns periculos, însă Epassy a blocat salvator.
Meciul tur s-a încheiat tot egal, 0-0.
FC Botoșani a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie (două egaluri și un eșec). Dinamo, în schimb, a avut două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.
Rezultatele complete ale etapei a 17-a
Vineri, 21 noiembrie
FK Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1 FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2
Sâmbătă, 22 noiembrie
UTA Arad – Universitatea Cluj 0-2 FCSB – Petrolul Ploiești 1-1
Duminică, 23 noiembrie
Oțelul Galați – Farul Constanța 2-2 CFR Cluj – Rapid București 0-3
Luni, 24 noiembrie
Metaloglobus – Hermannstadt 1-1 Botoșani – Dinamo 1-1
Clasamentul după etapa a 17-a
Rapid – 35 puncte
FC Botoșani – 33
Universitatea Craiova – 32
Dinamo – 31
FC Argeș – 27
Farul – 26
Oțelul – 24
Universitatea Cluj – 23
UTA – 22
FCSB – 21
CFR Cluj – 19
Unirea Slobozia – 18
Petrolul – 16
FK Csikszereda – 16
Hermannstadt – 12
Metaloglobus – 8
