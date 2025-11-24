FC Botoșani-Dinamo București, 1-1. Clasamentul în Superliga, după etapa a 17-a

FC Botoșani și Dinamo București au încheiat nedecis, 1-1, partida disputată luni seara pe Stadionul Municipal, în ultimul meci al etapei a 17-a din Superligă. Botoșănenii au punctat primii, dar Dinamo a revenit în repriza a doua și a controlat mare parte din joc, ratând numeroase ocazii importante.

Gazdele au deschis scorul în minutul 44, prin Sebastian Mailat, care a trimis un voleu cu boltă peste portarul camerunez Devis Epassy, la o minge excelent așezată de Kovtaliuk. Execuția a venit după o perioadă echilibrată, în care Dinamo a încercat să pună presiune, dar fără a găsi drumul spre gol.

În repriza a doua, Dinamo a controlat clar jocul și a irosit ocazii rând pe rând. Armstrong l-a testat de două ori pe Anestis (34, 57), Karamoko a ratat din marginea careului mic (53), iar Kennedy Boateng a trimis periculos cu capul, însă portarul grec a respins spectaculos (65).

Egalarea a venit abia în minutul 77, la o fază fără pretenții: Raul Opruț a încercat o centrare de pe stânga, însă mingea s-a arcuit ciudat și a ajuns direct în colțul scurt, surprinzându-l pe Anestis.

Dinamo putea pleca chiar cu toate punctele, dar Anestis a avut o intervenție uriașă în fața lui Stipe Perica, scăpat singur spre poartă (78).

Cu toate că Dinamo a dominat, ultima mare ocazie le-a aparținut gazdelor: în minutul 89, malawianul Charles Petro a pătruns periculos, însă Epassy a blocat salvator.

Meciul tur s-a încheiat tot egal, 0-0.

FC Botoșani a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie (două egaluri și un eșec). Dinamo, în schimb, a avut două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.

Vineri, 21 noiembrie

FK Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1 FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

Sâmbătă, 22 noiembrie

UTA Arad – Universitatea Cluj 0-2 FCSB – Petrolul Ploiești 1-1

Duminică, 23 noiembrie

Oțelul Galați – Farul Constanța 2-2 CFR Cluj – Rapid București 0-3

Luni, 24 noiembrie

Metaloglobus – Hermannstadt 1-1 Botoșani – Dinamo 1-1

Clasamentul după etapa a 17-a

Rapid – 35 puncte

FC Botoșani – 33

Universitatea Craiova – 32

Dinamo – 31

FC Argeș – 27

Farul – 26

Oțelul – 24

Universitatea Cluj – 23

UTA – 22

FCSB – 21

CFR Cluj – 19

Unirea Slobozia – 18

Petrolul – 16

FK Csikszereda – 16

Hermannstadt – 12

Metaloglobus – 8