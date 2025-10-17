Gigi Becali, decizie majoră pentru fotbaliștii FCSB. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Mihai Stoica a confirmat joi că jucătorii echipei au încasat primele pentru calificarea în grupele Europa League, fapt care a influențat pozitiv atmosfera din vestiar. „Ce am văzut astăzi, demult n-am mai văzut așa ceva”, a spus , oficialul FCSB la Prima Sport 1.

Fotbaliștii FCSB au revenit la un ritm intens de pregătire sub coordonarea antrenorului Elias Charalambous, iar forma fizică a echipei este una excelentă înaintea duelurilor cu Metaloglobus, în campionat, și Bologna, în Europa League.

Atmosfera din lot s-a îmbunătățit considerabil după ce jucătorii au primit primele pentru calificarea în grupele competiției europene, fapt confirmat chiar de Mihai Stoica, care a declarat că „se vede la antrenamente”.

Oficialul clubului a precizat că toți fotbaliștii au beneficiat de recompensa financiară, inclusiv Joyskim Dawa, aflat în perioada de recuperare, și portarul Lukas Zima, care a fost rezervă.

În ciuda moralului ridicat, FCSB ocupă momentan locul 11 în Superligă, cu 13 puncte în 12 etape, la cinci distanță de Unirea Slobozia – echipa care închide zona de play-off.

Mihai Stoica a descris atmosfera din cadrul echipei FCSB ca fiind una deosebit de energică, după ce jucătorii au primit bonusurile pentru calificarea în grupele Europa League.

„Ce am văzut astăzi, demult n-am mai văzut așa ceva. Portarii erau «victime», numai prin vinclu, numai execuții top”, a spus oficialul, explicând că motivația financiară s-a reflectat imediat în calitatea antrenamentelor. El a precizat că „majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate”, dar că toți au fost recompensați integral, indiferent de aportul lor recent pe teren.

Stoica a subliniat că patronul Gigi Becali a decis să le ofere jucătorilor întreaga sumă promisă, menționând exemplele lui Dawa și Zima, ambii recompensați „100%”, deși unul este accidentat, iar celălalt rezervă.

„Eu n-o să rostesc cifre niciodată, sunt confidențiale”, a spus el, adăugând că niciun jucător nu a fost forțat să semneze vreun contract și că toți au fost de acord cu înțelegerile stabilite.

Oficialul FCSB a insistat asupra faptului că bonusurile consistente au contribuit la creșterea moralului echipei. „Să te aștepți să iei câteva mii și să iei zeci de mii, e lucru mare. Se vede la antrenament, bună dispoziție, chiar dacă rezultatele din ultima vreme sunt departe de a ne mulțumi”, a afirmat Stoica, recunoscând totuși că echipa are nevoie de stabilitate pentru a reveni la forma de vârf.

În ciuda problemelor din apărare, Mihai Stoica este optimist în privința evoluției viitoare a echipei.