Gigi Becali, decizie majoră pentru fotbaliștii FCSB. Anunțul făcut de Mihai Stoica

Denis Alibec. Sursă foto: Facebook/FCSB
Mihai Stoica a confirmat joi că jucătorii echipei au încasat primele pentru calificarea în grupele Europa League, fapt care a influențat pozitiv atmosfera din vestiar. „Ce am văzut astăzi, demult n-am mai văzut așa ceva”, a spus , oficialul FCSB la Prima Sport 1.

Gigi Becali a plătit primele fotbaliștilor de la FCSB

Fotbaliștii FCSB au revenit la un ritm intens de pregătire sub coordonarea antrenorului Elias Charalambous, iar forma fizică a echipei este una excelentă înaintea duelurilor cu Metaloglobus, în campionat, și Bologna, în Europa League.

Atmosfera din lot s-a îmbunătățit considerabil după ce jucătorii au primit primele pentru calificarea în grupele competiției europene, fapt confirmat chiar de Mihai Stoica, care a declarat că „se vede la antrenamente”.

Oficialul clubului a precizat că toți fotbaliștii au beneficiat de recompensa financiară, inclusiv Joyskim Dawa, aflat în perioada de recuperare, și portarul Lukas Zima, care a fost rezervă.

Cât te costă să te muți cu totul în 2025. Utilități, internet și transport în București, Timișoara și Iași
Businessmanul basarabean, cu afaceri şi în România, luptă pentru milioanele sale. Dosarul Proimobil, în instanţa superioară. Video
În ciuda moralului ridicat, FCSB ocupă momentan locul 11 în Superligă, cu 13 puncte în 12 etape, la cinci distanță de Unirea Slobozia – echipa care închide zona de play-off.

Mihai Stoica,

Mihai Stoica. Sursa foto: Arhiva EVZ

Mihai Stoica: „Demult n-am mai văzut așa ceva”

Mihai Stoica a descris atmosfera din cadrul echipei FCSB ca fiind una deosebit de energică, după ce jucătorii au primit bonusurile pentru calificarea în grupele Europa League.

„Ce am văzut astăzi, demult n-am mai văzut așa ceva. Portarii erau «victime», numai prin vinclu, numai execuții top”, a spus oficialul, explicând că motivația financiară s-a reflectat imediat în calitatea antrenamentelor. El a precizat că „majoritatea fotbaliștilor aveau bonusuri în funcție de numărul de meciuri jucate”, dar că toți au fost recompensați integral, indiferent de aportul lor recent pe teren.

Stoica a subliniat că patronul Gigi Becali a decis să le ofere jucătorilor întreaga sumă promisă, menționând exemplele lui Dawa și Zima, ambii recompensați „100%”, deși unul este accidentat, iar celălalt rezervă.

„Eu n-o să rostesc cifre niciodată, sunt confidențiale”, a spus el, adăugând că niciun jucător nu a fost forțat să semneze vreun contract și că toți au fost de acord cu înțelegerile stabilite.

Bonusurile au ridicat moralul echipei FCSB

Oficialul FCSB a insistat asupra faptului că bonusurile consistente au contribuit la creșterea moralului echipei. „Să te aștepți să iei câteva mii și să iei zeci de mii, e lucru mare. Se vede la antrenament, bună dispoziție, chiar dacă rezultatele din ultima vreme sunt departe de a ne mulțumi”, a afirmat Stoica, recunoscând totuși că echipa are nevoie de stabilitate pentru a reveni la forma de vârf.

În ciuda problemelor din apărare, Mihai Stoica este optimist în privința evoluției viitoare a echipei.

„Cred eu că momentul nostru e foarte bun. Avem probleme imense în compartimentul defensiv, dar am încredere că vom fi bine chiar și așa. Au intrat banii de la UEFA și s-au cam dus”, a glumit el.

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
