Rana încă nu s-a închis pentru conducerea FCSB, după ce s-a ratat un transfer de impact

FCSB a ratat aducerea unui fundaș central pe finalul perioadei de mercato. Clubul lui Gigi Becali a avut pe listă mai multe variante – Leo Bolgado, Adrian Rus și Mario Tudose –, însă niciuna dintre negocieri nu s-a concretizat.

Cea mai avansată discuție a fost pentru Adrian Rus, dar transferul a picat în ultimul moment, iar fundașul s-a orientat către Universitatea Craiova.

Adrian Rus (28 de ani) a revenit în România în ultimele zile ale ferestrei de transferuri, după ce formația italiană Pisa a decis să nu mai conteze pe serviciile sale. Agentul său a încercat să-i găsească o echipă în Superliga, iar FCSB a fost prima opțiune.

Negocierile păreau promițătoare, dar în cele din urmă Rus a semnat cu Universitatea Craiova, formație cu care a parafat un contract valabil până la finalul sezonului.

Antrenorul secund al FCSB, Mihai Pintilii, a recunoscut că și-a dorit transferul lui Adrian Rus, considerându-l o soluție bună pentru apărarea echipei.

„Rus, da, îl doream, e un jucător interesant”, a declarat Pintilii, prezent în studioul emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport.

Totuși, deși staff-ul tehnic a dat undă verde, decizia finală a aparținut conducerii clubului.

Deși Gigi Becali a discutat telefonic cu agenții lui Adrian Rus, transferul nu s-a mai realizat din cauza poziției adoptate de Mihai Stoica. Managerul general al FCSB i-ar fi transmis patronului că fundașul nu reprezintă un plus real pentru lot.

Gigi Becali a explicat motivul refuzului, într-o intervenție la Digi Sport:

„Am vorbit cu MM și mi-a zis: «Nu știi că ai vrut să îl iei și acum 7-8 ani?» Mi-a zis că vor să scape de el acum, de unde e. Nu e frumos să spui, l-a luat Mirel, finul meu, nu e frumos. Cum să îți pară rău de ceva ce nu vrei? Mirel îl știe, că a lucrat cu el, probabil are dreptate Mirel, probabil are MM.”

Astfel, FCSB a decis să nu continue negocierile, iar Craiova a profitat de ocazie pentru a-l convinge pe jucător să semneze.

Decizia de a nu aduce un fundaș central îl lasă pe Elias Charalambous cu opțiuni limitate pentru linia defensivă. Actualul lot îi are pe:

Dawa

Ngezana

Harut

Joyskim Dawa

Totuși, în contextul programului încărcat din Superligă și preliminariile europene, FCSB căuta un fundaș cu experiență. Transferul lui Adrian Rus ar fi putut aduce mai multă stabilitate în apărare, însă divergențele de opinie din conducere au blocat mutarea.